Corinthians busca ampliar bom aproveitamento recente como mandante contra o Santos

O Corinthians recebe o Santos nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. O Timão espera ampliar o bom aproveitamento recente em jogos contra o rival como mandante.

A equipe da capital paulista venceu quatro, empatou cinco e perdeu apenas um dos últimos dez clássicos contra o Santos como mandante. Os resultados geram um aproveitamento de 56,6 % ao Alvinegro.

Apesar disso, o Corinthians não derrota o Santos em casa desde 2022, quando venceu o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, por 4 a 0. De lá para cá, apenas mais dois jogos entre as equipes com mando do Timão foram disputados. Ambos terminaram em empate.

A última derrota do Timão para o Peixe como mandante também aconteceu em 2022, antes do duelo pela Copa do Brasil. Na ocasião, a equipe perdeu por 2 a 1 para o time praiano, em jogo válido pelo Campeonato Paulista. Foi apenas a segunda vitória do Santos contra o Corinthians na Neo Química Arena.

Além de manter o bom retrospecto contra o rival, a equipe de Ramón Díaz também espera vencer o primeiro clássico da temporada. Até o momento, o Timão acumula uma derrota e uma empate contra São Paulo e Palmeiras, respectivamente.

O duelo entre Corinthians e Santos, válido pela nona rodada do Campeonato Paulista, está previsto para começar a partir das 21h35 (de Brasília).