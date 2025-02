Conmebol anuncia data para o sorteio da fase de grupos da Libertadores

Nesta segunda-feira, a Conmebol anunciou que realizará o sorteio dos grupos da Libertadores 2025 no dia 17 de março, uma segunda-feira. Até o momento, seis clubes brasileiros já estão garantidos na fase de grupos: Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Internacional, São Paulo e Fortaleza. Já Corinthians e Bahia terão que disputar duas fases eliminatórias para conquistar um lugar entre os 32 times classificados.

A equipe paulista, comandada por Ramón Díaz, estreia na segunda fase do torneio contra o Universidad Central-VEN fechando o duelo em casa, na Neo Química Arena, em 19 e 26 de fevereiro. Caso o Timão avance para a terceira fase, seu adversário sairá do confronto entre Barcelona-EQU e o vencedor do primeiro jogo da fase inicial.

Já o Bahia terá o desafio de encarar o The Strongest-BOL, na segunda fase da competição. Se avançar, o Tricolor de Aço enfrentará quem sair vitorioso do duelo entre Boston River-URU e Ñublense-CHI.

A entidade sul-americana ainda não divulgou oficialmente a divisão dos potes para o sorteio, mas eles serão definidos com base no ranking da Conmebol de 2024, publicado no fim do ano passado. Com essas informações, já é possível projetar que quatro clubes do Brasil estarão entre os cabeças de chave. E, caso estejam na fase de grupos, Corinthians e Bahia devem integrar o pote 4.

?? Anota aí! O sorteio da Fase de Grupos da CONMEBOL #Libertadores será em 17/3. ? Rumo à #GloriaEterna! pic.twitter.com/dXZdbueHvt ? CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) February 10, 2025

O regulamento da Conmebol impede que equipes do mesmo país sejam sorteadas na mesma chave, com uma única exceção: quando uma delas vem da fase preliminar. Isso significa que, caso Corinthians e Bahia consigam a classificação, poderão cair no mesmo grupo de outros clubes brasileiros.

O torneio já tem seu calendário estabelecido. A primeira fase acontece nos dias 5 e 12 de fevereiro, seguida pela segunda fase nos dias 19 e 26 do mesmo mês. A terceira fase será disputada nos dias 5 e 12 de março, antes do sorteio da fase de grupos, que está marcado para o dia 17 do mesmo mês. A fase de grupos da Libertadores será realizada entre 2 de abril e 28 de maio.