Garro deve ser titular do Corinthians contra o Santos; veja time provável

Nesta terça-feira (11), o Corinthians encerrou sua preparação para enfrentar o Santos, em clássico válido pela nona rodada do Campeonato Paulista. A bola rola nesta quarta, na Neo Química Arena, a partir das 21h35 (de Brasília), e o Timão ganhou dois reforços caseiros.

O atacante Yuri Alberto cumpriu a suspensão automática na última rodada e está à disposição da comissão técnica. Talles Magno retornou aos treinos após ser liberado para viajar aos Estados Unidos para resolver questões de documentação e também está disponível para a partida.

Após um trabalho de força na academia e aquecimento no gramado, o treinador corintiano comandou um exercício tático coletivo, colocando a equipe inicial que irá ao clássico à prova. Além disso, cobranças de bola parada e faltas também foram treinadas.

Ramón Díaz deve levar a campo o time titular e ter Garro como titular pela primeira vez no ano. A escalação do Corinthians deve contar com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Hugo; Raniele, André Carrillo, Alex Santana e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Para o duelo, o Corinthians não poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique (lesão no tendão do músculo adutor da perna direita) e o meio-campista Breno Bidon (seleção brasileira sub-20).

No último domingo, o Timão foi salvo nos acréscimos e venceu o São Bernardo na Neo Química Arena. O time desperdiçou chances e vinha empatando sem gols, mas viu Romero e Memphis Depay balançarem as redes nos minutos finais para assegurar a vitória e a classificação à próxima fase do Estadual.

Dona da melhor campanha do torneio e líder do Grupo A, a equipe do Parque São Jorge atinge 22 pontos e assegura, no mínimo, a segunda posição da chave. O Corinthians, portanto, tem vaga garantida nas quartas de final.