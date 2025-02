Com gol de Gustavo Mosquito, Vitória bate Ferroviário pela Copa do Nordeste

O Vitória superou o Ferroviário por 2 a 1 nesta terça-feira, pela terceira rodada do Copa do Nordeste, no Barradão. Os gols do triunfo foram marcados por Gabriel Baralhas e Gustavo Mosquito, ex-Corinthians, enquanto Allanzinho balançou as redes para os visitantes.

Com o resultado, o Leão da Barra ocupa a liderança do Grupo A, com sete pontos. Já o Ferroviário segue na lanterna da chave, com apenas uma unidade.

O Vitória volta a campo neste domingo, contra o Jequié, pela oitava rodada do Campeonato Baiano. A bola rola às 16h (de Brasília), no Barradão. Por sua vez, o Ferroviário enfrenta o Tirol, no Estádio Presidente Vargas, às 16h30 de sábado, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Cearense.

O jogo

A equipe da casa inaugurou o placar aos 19 minutos do primeiro tempo. O goleiro João Soares saiu jogando errado e entregou a bola de presente para Gabriel Baralhas, que entrou na área e finalizou no canto esquerdo.

Já aos 24 da etapa complementar, Val Soares deu belo passe em profundidade para Gustavo Mosquito. O atacante dominou e bateu na saída do goleiro, aumentando a vantagem.

O Ferroviário descontou aos 33 minutos. Allanzinho mandou uma bomba de fora da área e marcou um golaço.