Chuva adia estreia de João Fonseca no ATP de Buenos Aires

Sensação do tênis brasileiro, o jovem João Fonseca voltaria a quadra nesta terça-feira por um torneio ATP, depois de sua participação no Australian Open, em janeiro, mas a partida foi adiada para esta quarta-feira por conta da chuva. O horário ainda não está definido. O atleta de 18 anos enfrenta na primeira eliminatória do ATP 250 de Buenos Aires o argentino Tomás Etcheverry, número 44 do mundo, de 25 anos.

Atual 99º do ranking da ATP, João Fonseca causou alvoroço ao vencer em dezembro passado o Next Gen ATP Finals, torneio que reúne os melhores jovens tenistas do mundo. Em janeiro, ele conquistou o título do Challenger de Camberra e derrotou logo na estreia do Australian Open (primeiro Grand Slam do ano) o russo Andrey Rublev, número 9 do mundo, por 3 sets a 0. Na segunda rodada, caiu para o Italiano Lorenzo Sonego (35º da ATP) após uma batalha de 5 sets.

Desde então, ele fez apenas uma partida, defendendo o Brasil pela Copa Davis. Foi derrotado pelo francês Ugo Humbert, 15º do mundo, por 2 sets a 0. Quem vencer nesta terça-feira pega nas oitavas de final de Buenos Aires o ganhador de Hugo Gaston, da França, contra Federico Coria, da Argentina.

Nesta terça-feira, em duelo de argentinos, Sebastián Baez venceu Camilo Ugo Carabelli, OIE 2 sets a 0, com um duplo 6/4.