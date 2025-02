Cerveja no tênis? Xicão faz comemoração inusitada após estreia de gala no UFC; veja

Uma das maiores promessas do MMA nacional, Tallison Teixeira viajou até o outro lado do mundo para fazer sua estreia no Ultimate. E o gigante brasileiro, de 2m de altura, deixou uma ótima impressão logo em sua primeira experiência no octógono mais famoso do planeta, com uma vitória relâmpago sobre Justin Tafa, por nocaute, que lhe rendeu inclusive um dos bônus de 'Performance da Noite' do UFC 312. Para coroar o momento vivido por ele no último sábado (8), 'Xicão' - como o peso-pesado baiano é conhecido - ainda aproveitou que estava na Austrália para testar uma comemoração típica do país.

Logo após descobrir que havia sido premiado com o bônus de 50 mil dólares extras pelo seu desempenho no UFC 312, Xicão - já nas ruas de Sydney, na Austrália - celebrou sua conquista fazendo o famoso 'shoey'. A tradicional comemoração australiana consiste em despejar o conteúdo de um recipiente de bebida - geralmente cerveja - em um pé de tênis ou sapato e beber diretamente do calçado na sequência. O registro da inusitada cena foi compartilhado pelo próprio lutador brasileiro através das suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Estreia de gala

A estreia de Tallison Teixeira no principal evento de MMA do mundo não poderia ter sido melhor. Diante do experiente neozelandês Justin Tafa, no card principal do UFC 312, na Austrália, 'Xicão' precisou de apenas 35 segundos para nocautear seu adversário e vencer seu primeiro compromisso na organização.

Com o resultado, o peso-pesado brasileiro segue invicto no MMA profissional. Agora, Xicão, de apenas 25 anos de idade, soma oito vitórias - sete por nocaute e uma por finalização - e nenhuma derrota em seu cartel na modalidade, na qual deu seus primeiros passos em 2021.

