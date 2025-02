CEO do Betis diz querer continuar com Antony, ex-São Paulo: "Há uma química muito boa"

Vindo do Manchester United, Antony (ex-São Paulo) chegou ao Real Betis por empréstimo e tem agradado muito ao clube espanhol. O CEO da equipe alviverde, Ramón Alarcón, disse à rádio espanhola Cadena SER sobre seu interesse em assinar em definitivo com o brasileiro.

"Por que não manter Antony aqui na próxima temporada? É uma possibilidade. Enviamos ao Manchester United todos os movimentos e detalhes do jogador ao longo da semana para que eles possam ver que estamos cuidando da joia deles. Há uma química muito boa", disse Ramón.

Em dois jogos como titular, o brasileiro, revelado pelo Tricolor Paulista, teve boas atuações, marcando um gol no último jogo da equipe contra o Celta Vigo. O gol de Antony abriu o placar da partida, porém o adversário virou e o Betis perdeu por 3 a 2.

Antony chegou ao clube por empréstimo vindo do futebol inglês, do Manchester United. Por lá, ele atuou por três temporadas, entrou em campo em 96 partidas, marcou 12 gols e serviu cinco assistências. O empréstimo foi de 20 milhões de euros, com validade até junho deste ano.

O Betis contará com Antony nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília), em partida contra o Gent (Bélgica), válida pela fase de playoff da Conference League.