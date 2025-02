Cédric Soares acumula bons números em sua estreia pelo São Paulo; confira

Cédric Soares estreou com a camisa do São Paulo nesta segunda-feira, no empate sem gols com a Inter de Limeira, em Brasília, em jogo adiado válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

O lateral direito português foi acionado no segundo tempo, substituindo Igor Vinícius, e mostrou boa desenvoltura no setor, participando ativamente das jogadas, buscando sempre ser uma opção de passe e tentando contribuir para evitar um novo tropeço do São Paulo com um homem a mais em campo.

Cédric Soares precisou de 22 minutos para deixar o gramado como o jogador do São Paulo com mais passes decisivos (quatro) na partida contra a Inter de Limeira. De acordo com o Sofascore, o português também criou uma grande chance.

O equilíbrio entre defesa e ataque também pôde ser percebido na atuação do português. Cédric Soares acertou quatro dos cinco cruzamentos que tentou ao longo do período que esteve em campo, além de ter vencido dois dos três duelos pela bola.

Esse foi o primeiro jogo oficial de Cédric Soares desde março do ano passado. Passado quase um ano que não atuava profissionalmente, o português agora terá a missão de provar ao técnico Luis Zubeldía que não só tem condições de entrar em campo substituindo algum companheiro, mas também de ser titular da equipe.