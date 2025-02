CBAt convoca treinadores para Sul-Americano Indoor

Após a convocação dos atletas, a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) divulgou os treinadores para o Sul-Americano Indoor em Cochabamba, na Bolívia. Nos dias 22 e 23 de fevereiro, sete treinadores irão comandar 37 profissionais brasileiros na competição. Esta será a quarta edição do campeonato, todos com vitória do Brasil na classificação geral.

Para os treinadores confirmarem a sua participação no Sul-Americano, terão que apresentar o comprovante de realização de três cursos: Prevenção e Enfrentamento do Assédio e Abuso no Esporte, Esporte Antirracista e Antidopping.

Recentemente, a equipe brasileira apresentou a baixa de três atletas. Flavia Maria de Lima, nos 800 metros, Jânio Marcos Goncalves Varjão, nos 1.500, e Juliana de Menis Campos, no salto com vara, pediram dispensa. Até o momento, a confederação convocou apenas uma substituta para Juliana: a Beatriz Benjamim Chagas, do Esporte Clube Pinheiros.

Treinadores convocados

Clodoaldo Lopes do Carmo (Esporte Clube Pinheiros - SP)

Darci Ferreira da Silva (SESI - SP)

Dino de Aguiar Cintra Filho (Organização Funilense de Atletismo - SP)

José Eduardo J. de Souza Uva (POR)

Neilton Salvador Alfano Moura (Praia Clube - Exército - Futel - MG)

Sanderlei Claro Parrela (EC Pinheiros - SP)

Wagner José Carvalho Domingos (Federação Pernambucana de Atletismo - PE)