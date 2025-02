Carille comenta sobre empate do Vasco com o Sampaio Corrêa: "Todo mundo indignado"

O Vasco terminou o jogo contra o Sampaio Corrêa com um amargo empate em 0 a 0. O treinador Fábio Carille comentou sobre o duelo da noite desta segunda-feira, válido pelo Campeonato Carioca de 2025, e como o time reagiu ao resultado.

"Tudo que a gente projetou do jogo aconteceu. Uma equipe que se fechou no campo deles e procurou o contra-ataque, que é a arma forte. Até esse jogo, era a segunda equipe com menos posse de bola, a primeira em faltas, 24 cartões amarelos e quatro vermelhos. Então, a gente sabia e nos preparamos para isso. Circulamos a bola em alguns momentos com velocidade, como a gente preparou. Em outros momentos, achei o jogo muito lento para mexer essa linha defensiva deles, para a gente agredir mais o adversário. Por outro lado, entendemos a situação do campo e tudo mais, mas a gente teria que ser um pouquinho mais agressivo para tentar buscar a vitória", disse o treinador em entrevista coletiva.

Carille ainda foi questionado sobre a reação dos jogadores ao empate e o ambiente no vestiário. Também entrou em discussão a briga de João Victor com torcedores.

"Todo mundo indignado por conta do resultado. Essa questão do João eu não vi, então não posso falar. Indignado, a conversa ali foi para a gente ficar quieto, trabalhar quietinho e começar a se preparar para o clássico. Bem rápido, bem curto e já começar a pensar no próximo jogo" comentou Carille.

O clássico em questão é o confronto contra o Flamengo que o Vasco tem marcado para este sábado às 16h30 (de Brasília). O jogo acontecerá no Maracanã e será muito importante para as duas equipes, que atualmente estão empatadas com 14 pontos no Campeonato Carioca.