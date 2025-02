Bronca de atleta e fisiologia: Por que Fla pediu para mudar horário de jogo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo agiu nos bastidores para evitar jogos às 16h no Campeonato Carioca. O clube recebeu diversas reclamações das mais diferentes áreas após o clássico com o Fluminense e se movimentou para mudar a programação da TV Globo no próximo sábado.

O que aconteceu

O Fla pediu a alteração, mas a conversa não foi positiva durante a manhã de segunda-feira. O clube, então, começou a se movimentar para publicar uma nota oficial e um vídeo com pessoas de diferentes áreas do futebol com o objetivo de explicar as críticas contra o horário. Pouco antes da divulgação, porém, a Ferj confirmou a mudança a pedido da TV Globo, o que alterou o tom do comunicado.

O clube só pediu porque ouviu muitas críticas de jogadores e do departamento de fisiologia. Foi de consenso que a qualidade do Fla-Flu acabou prejudicada por causa do forte calor que fez no Rio de Janeiro. A Ferj afirmou que não se importava com o horário, mas quem definia era a detentora.

O calor afeta uma série de áreas para além do rendimento dos atletas em campo. Neste caso, a desidratação alta gera um cansaço ainda maior. Além disso, o índice de lesões pode ficar mais altos, já que o clima interfere na recuperação pós-jogo. A sequência com altas temperaturas e pouco espaço entre os confrontos por causa do calendário prejudica. O Fla tenta minimizar os efeitos com trabalhos dos departamentos de nutrição e fisiologia.

A partida com o Vasco será às 21h45 (de Brasília). Antes estava marcada para 16h30. O Fla ainda terá que pleitear a alteração também na última rodada, contra o Maricá, no Maracanã, que vive a mesma situação.

A Globo exibe jogos apenas na faixa das 16h30 aos sábados. Quando comprou os direitos, esse foi o dia escolhido pela emissora. As outras partidas do grupo são transmitidas pelo Premiere ou SporTV. A missão não era simples.

Pedimos à federação e aos outros clubes e todos foram sensíveis de não se jogar a essa hora. Existem muitas questões a nível de saúde e da qualidade do espetáculo. Temos questões de que não vamos usar os melhores jogadores porque não podemos matá-los em uma fase tão precoce da temporada e sujeitá-los a jogar em uma temperatura que não é indicada para jogar futebol. É um problema de todos os clubes.

José Boto, diretor do Flamengo