PSG atropela Brest com show de artilheiro do ano e se aproxima das oitavas

O PSG não tomou conhecimento e venceu o Brest por 3 a 0, nesta terça-feira (11), pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League.

Dembélé foi o nome do jogo. O atacante marcou dois gols e participou diretamente no pênalti que originou o outro. Ele chegou a 15 gols em 2025 e é o artilheiro do mundo no ano.

A partida não foi disputada no Stade Francis-Le Blé, casa do Brest. A equipe mandou a partida no Stade de Roudounou, em Guingamp, porque a casa do clube não atende aos requisitos da Uefa.

O PSG está com um pé nas oitavas de final. A equipe parisiense pode perder por até dois gols de diferença no duelo de volta para se classificar.

O jogo de volta será disputado na próxima quarta-feira (19). A partida ocorrerá no Parque dos Príncipes, casa do PSG, às 17h (de Brasília).

Como foi o jogo

O PSG foi a campo com: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Doué, Barcola e Dembélé. O Brest teve como titulares: Bizot; Lala, Chardonnet, Coulibaly e Haidara; Lees-Melou, Camara e Magnetti; Faivre, Sima e Ajorque.

O PSG pressionou e abriu o placar cedo com ajuda do VAR. Aos 16 minutos, Dembélé finalizou, e a bola pegou no braço de Lees-Melou. O árbitro não marcou o pênalti em campo, mas foi chamado pelo VAR. Após ver o replay, ele marcou a penalidade. Na cobrança, Vitinha deslocou Bizot e abriu o placar.

Vitinha comemora gol marcado pelo PSG contra o Brest na Champions Imagem: FRED TANNEAU/AFP

O Brest acertou a trave. Diante do domínio do PSG, o time mandante só conseguiu levar perigo por meio da bola parada. Após cobrança de escanteio, Sima cabeceou, a bola desviou e beijou a trave esquerda de Donnarumma.

Dembélé, protagonista, ampliou o placar. Na reta final do primeiro tempo, Dembélé recebeu pela direita, invadiu a área e finalizou de esquerda, no cantinho de Bizot, que não alcançou.

Dembélé comemora gol marcado pelo PSG contra o Brest na Champions Imagem: Franco Arland - UEFA/UEFA via Getty Images

O PSG teve gol anulado pelo VAR. Logo na volta do intervalo, Dembélé deixou Barcola cara a cara com Bizot. O francês só rolou para Doué completar para as redes. O tento foi anulado pelo VAR por impedimento de Barcola no momento do passe de Dembélé.

Dembélé fechou seu show com ajuda da sorte. Aos 20, Barcola recebeu na área e dividiu com Haidara. A bola sobrou para Dembélé, que dominou tirando dos adversários e finalizou para deixar o seu segundo na partida.