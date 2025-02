Braithwaite marca duas vezes, e Grêmio goleia Pelotas pelo Campeonato Gaúcho

Nesta terça-feira, o Grêmio venceu o Pelotas por 5 a 0, pela sétima rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho, na Arena do Grêmio. Braithwaite e Pavón cravaram dois gols e Gustavo Martins também deixou o seu no duelo.

Agora, o já classificado Grêmio aumentou sua vantagem na ponta do Grupo A, com 14 pontos. Enquanto isso, o Pelotas é o lanterna do Grupo B, com apenas seis unidades conquistadas.

Pela oitava e última rodada do Campeonato Gaúcho, o Grêmio visita, neste sábado, o Ypiranga-RS, às 16h30 (de Brasília). Já o Pelotas, no mesmo dia e horário, recebe o Juventude.

OS GOLS

O Grêmio inaugurou o marcador aos 38 minutos do primeiro tempo. Pela direita, Monsalve fez grande jogada, invadiu a área e cruzou rasteiro para a área. Gustavo Martins, assim, apareceu e completou para o fundo das redes.

O Grêmio ampliou aos 43. Edenílson, dentro da grande área, cruzou na medida para Braithwaite testar firme, livre de marcação, para o fundo das redes.

Ainda no primeiro tempo, aos 46, o Grêmio deixou o terceiro. Edenílson, em cobrança de escanteio pela direita, mandou a bola para a área e Braithwaite subiu mais alto que a marcação adversária e cabeceou para deixar mais um na Arena do Grêmio.

Aos 17 minutos do segundo tempo, o Imortal Tricolor marcou pela quarta vez. Cuellar serviu Pavón, que, no lado esquerdo da grande área, limpou a marcação e mandou um foguete no ângulo esquerdo.

O quinto gremista saiu aos 38 minutos, novamente com Pavón. Desta vez, o argentino recebeu assistência de Cristaldo e não desperdiçou a chance.