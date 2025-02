Botafogo-SP x RB Bragantino: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Campeonato Paulista

Nesta terça-feira, pela nona rodada do Campeonato Paulista, o Red Bull Bragantino enfrenta o Botafogo-SP, às 20h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

No Estadual, o Botafogo-SP é o terceiro colocado do Grupo A, com sete pontos. Por sua vez, o RB Bragantino é o lanterna do Grupo B, com oito. As duas melhores equipes de cada grupo às quartas de final.

ONDE ASSISTIR

O duelo terá transmissão pela TNT, e nas plataformas de streaming Max, Nosso Futebol, Uol Play e Zapping TV.

ÚLTIMOS JOGOS

Botafogo-SP - Uma vitória, dois empates e duas derrotas.



RB Bragantino - Uma vitória, dois empates e duas derrotas.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo-SP: João Carlos; Wallison, Edson e Allyson; Alejo Dramisino, Gabriel Bispo, Jean Mangabeira, Leandro Maciel e Gabriel Risso; Douglas Baggio e Alexandre Jesus.



Técnico: Márcio Zanardi.

RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, Vinicinho e Henry Mosquera; Eduardo Sasha e Isidro Pitta.



Técnico: Fernando Seabra.

ARBITRAGEM

A partida será apitada por Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário, com os assistentes Anderson Jose de Moraes Coelho e Bruno Silva de Jesus. O VAR será conduzido por Matheus Delgado Candançan.