Atlético-MG formaliza proposta para contratar Rony, atacante do Palmeiras

O atacante Rony, do Palmeiras, pode estar perto de definir seu futuro. Nesta terça-feira, o Atlético-MG formalizou uma proposta ao Verdão para contratar o jogador em definitivo e tenta um acordo com a equipe paulista. As conversas haviam esfriado, mas voltaram a esquentar nos últimos dias.

A informação da proposta do Galo pelo camisa 10 do Alviverde foi publicada pela Itatiaia e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O Palmeiras não tinha Rony no planejamento para a temporada e liberou o jogador para negociar sua saída do clube nesta janela de transferências. O atacante despertou interesse de outros clubes, como Santos e Fluminense. O time carioca fez duas propostas, que foram recusadas pelo atleta.

Mesmo com as negativas, o time carioca voltou a procurar o estafe do jogador para conversar sobre a negociação. Outro time que sondou o atleta foi o Grêmio.

Rony também ficou muito perto do Al-Rayyan, do Catar. Estava tudo acertado entre os clubes, mas a negociação não teve tempo de ser finalizada devido ao fechamento da janela de transferências no Catar. Com isso, seguiu a programação normalmente na Academia de Futebol.

Com Rony fora do planejamento, o técnico Abel Ferreira decidiu deixá-lo de fora de sete rodadas do Paulistão. Ele só veio ganhar chance no último domingo, no empate por 1 a 1 com o Água Santa, no Mané Garrincha. Na ocasião, Rony saiu do banco de reservas e atuou por cerca de dez minutos.

No último ano, Rony disputou 63 jogos e marcou dez gols. O atacante defende o Verdão desde 2020 e, neste período, conquistou 11 títulos. Foram, ainda, 70 gols e 32 assistência em 284 partidas.