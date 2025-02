Assistir João Fonseca ao vivo: onde ver o jogo no ATP 250 de Buenos Aires

A partida do tenista João Fonseca no ATP 250 de Buenos Aires 2025 contra o argentino Tomas Etcheverry foi adiada para esta quarta-feira (12). A partida do brasileiro estava prevista para esta terça-feira (11), mas a chuva no local do evento atrasou as partidas do torneio.

A transmissão será feita pela Disney+ Premium. A organização ainda não divulgou o novo horário do jogo remarcado.

Onde assistir João Fonseca no ATP 250 de Buenos Aires 2025?

Convidado da organização, o brasileiro enfrentará o argentino Tomás Etcheverry (44º do ranking). João é hoje o 99º do ranking mundial da ATP, caindo uma posição na atualização da última segunda-feira (10).

Mesmo ainda sem estrear em solo argentino, Fonseca já aparece na provisória 96ª colocação na projeção ao vivo do ranking, mas que não tem valor oficial. O torneio argentino, de nível inferior ao Rio Open (ATP 500), pode fazer o brasileiro galgar boas colocações já que estreará diretamente na chave principal, com convite da organização.

João Fonseca no ATP 250 de Buenos Aires 2025

Data: 11 de fevereiro de 2025

11 de fevereiro de 2025 Horário: 18h30 (horário de Brasília)

18h30 (horário de Brasília) Local: Buenos Aires (Argentina)

Buenos Aires (Argentina) Transmissão: Disney+

* Com informações da Agência Estado.