Análise: ineficácia do São Paulo em vantagem numérica liga alerta para Zubeldía

O São Paulo empatou sem gols com a Inter de Limeira nesta segunda-feira, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, em jogo adiado válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Jogando com um homem a mais durante todo o segundo tempo, o Tricolor mais uma vez falhou em aproveitar a vantagem numérica gerada com a expulsão de um adversário.

O fato chama atenção porque no último fim de semana, contra o Red Bull Bragantino, o São Paulo, com um time reserva, também não foi capaz de aproveitar a expulsão de Juninho Capixaba no fim do primeiro tempo, saindo de campo com a derrota por 1 a 0 mesmo tendo toda a etapa complementar para se beneficiar da vantagem numérica.

É verdade que o São Paulo criou chances suficientes para sair de campo com a vitória nesta segunda-feira, mas o fato de o time não ser letal mesmo contando com um elenco mais qualificado e, no caso dos últimos dois jogos, tendo um homem a mais em campo liga o alerta para a comissão técnica liderada por Luis Zubeldía.

O duelo com a Inter de Limeira provavelmente foi a última oportunidade de o time titular voltar a mostrar resultado antes do clássico do próximo domingo, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Após vencer o Corinthians e ser derrotado pelo Santos, o São Paulo terá a grande responsabilidade de dar uma resposta no último confronto com um rival na primeira fase do Paulistão.

É verdade que esse foi somente o quinto jogo do time titular do São Paulo na atual temporada. Ainda há muito o que ajustar. Os jogadores, aparentemente, não estão em seu ápice físico e técnico, normal considerando a curta preparação que todos os grandes clubes tiveram para o novo ano. Mas, é inegável que é preciso acelerar processos para obter resultados e, sobretudo, atuações mais convincentes.

Soma-se a tudo isso algumas decisões questionáveis de Luis Zubeldía ao resolver mexer na equipe. Nesta segunda-feira, por exemplo, Ferreira, uma das principais ameaças do São Paulo no jogo, acabou sendo substituído no segundo tempo pelo jovem Lucas Ferreira, campeão da Copinha.

Seria simplista demais apontar a saída, para alguns precoce, de Ferreira como motivo de o São Paulo não ter vencido o jogo. Mas, é fato que abrir mão do atleta que mais vinha incomodando a defesa adversária não é a estratégia mais inteligente para um time que está buscando a vitória.