Alex Ferguson, Bruno Fernandes e Ruben Amorim prestam homenagem a Denis Law em Old Trafford

Milhares de fãs do Manchester United se reuniram em Old Trafford nesta terça-feira para prestar homenagem a Denis Law antes do seu funeral. Único jogador escocês a ganhar a Bola de Ouro, ele morreu no mês passado aos 84 anos. Alex Ferguson, ex-treinador, Ruben Amorim, atual técnico da equipe e o capitão Bruno Fernandes foram alguns dos nomes presentes na cerimônia realizada na Catedral de Manchester.

Antes disso, um cortejo partiu sob um céu chuvoso em Old Trafford e os fãs se alinharam no saguão do estádio do United para prestar suas homenagens. Em sua passagem pelo clube, o atacante jogou 404 partidas e fez 237 gols. Ele é o terceiro maior artilheiro da equipe sendo superado apenas por Bobby Charlton e Wayne Rooney.

Com aplausos de fundo, a procissão deu a volta no estádio e parou brevemente na Estátua da Trindade que homenageia Law, Charlton e George Best, a força de ataque de três pontas que levou o time vermelho aos títulos da Liga Inglesa em 1965 e 1967 e à Copa da Europa em 1968. O carro da frente no cortejo tinha uma bandeira escocesa na janela traseira.

"Tive a sorte de trabalhar bastante com ele. Era um homem fantástico. Foi um dos jogadores que chamaram a minha atenção para o Manchester United", disse Peter Schmeichel, ex-goleiro dinamarquês que defendeu o clube na década de 1990.

As bandeiras em Old Trafford tremulavam a meio mastro. Na cerimônia, a "Flor da Escócia" (o hino nacional da Escócia) foi tocado por um flautista solitário enquanto o caixão de Law era levado para a catedral.

Bruno Fernandes e os ex-jogadores Bryan Robson, Ruud van Nistelrooy, Peter Schmeichel e Gary Neville, além do ex-atleta Kenny Dalglish estavam entre os convidados.

Law está empatado com Dalglish em um recorde de 30 gols pela seleção da Escócia. Ele, porém, conseguiu atingir a marca com apenas 55 partidas disputadas, contra 102 de seu compatriota.