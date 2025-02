Zhang Weili impõe condição para duelo de campeãs contra Valentina Shevchenko no UFC

No último sábado (8), Zhang Weili derrotou Tatiana Suarez no 'co-main event' do UFC 312, na Austrália, e manteve o cinturão peso-palha (52 kg) da organização. Agora, a lutadora chinesa ficará à espera da definição da sua próxima defesa de título - a quarta no seu segundo reinado na categoria - ou, quem sabe, de uma possível superluta contra outra campeã do Ultimate.

Na coletiva de imprensa pós-UFC 312, Zhang abriu as portas para um confronto contra Valentina Shevchenko, em disputa pelo cinturão peso-mosca (57 kg) da atleta do Quirguistão. Porém, 'Magnum' - como a chinesa é conhecida - condicionou a superluta contra 'Bullet' ao alinhamento das agendas das duas campeãs.

"Vamos conversar com Dana depois, mas eu acho que tudo é sobre o 'timing'. Então, se for uma hora boa para nós duas para fazer essa luta acontecer, ela vai acontecer", declarou Weili.

Brasileira pelo caminho?

Uma pessoa que pode, pelo menos, adiar os planos de um duelo entre as campeãs é a brasileira Virna Jandiroba. Atual 3ª colocada no ranking peso-palha do Ultimate, a 'Carcará' - como a baiana é conhecida - vai encarar a chinesa Yan Xiaonan no dia 12 de abril, no card do UFC 314, em Miami (EUA), e uma vitória pode credenciá-la como a próxima desafiante ao cinturão da campeã Zhang Weili.