A mineira batizada 'para vencer' que fez dobradinha no Aberto da Austrália

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Quando Solange Dias deu à luz, ouviu dos médicos que a filha recém-nascida poderia ter pouco tempo de vida. A mãe, que até então não sabia o sexo da criança, decidiu, naquele momento, batizá-la de Vitória e acreditar que tal projeção não se confirmaria.

Aos 17 anos, a mineira de Belo Horizonte conquistou dois troféus no Aberto da Austrália de cadeira de rodas, na categoria júnior, e desponta como uma das promessas do tênis paralímpico brasileiro.

Foi um sonho realizado. Trabalhamos muito para estar aqui. Foi muito trabalho, muita dedicação. Desde quando a gente soube que ia ter o Australian Open Junior. E a meta era essa mesmo, a gente ia chegar lá e dar o nosso melhor para trazer o título pro Brasil.

Vitória Miranda

Ela nasceu de seis meses — a bolsa da mãe havia estourado quando a gestação tinha apenas quatro —, e ficou quase um ano em uma incubadora. Ela, posteriormente, foi diagnosticada com artrogripose congênita, e tem apenas 10% da força nas pernas.

Atual líder do ranking mundial Júnior, ela conquistou o ouro na chave individual e de duplas em Melbourne, se tornando um dos destaques do Grand Slam realizado no mês passado.

Irmã caçula em uma família de cinco filhos — ela tem quatro irmãos mais velhos —, a atleta conta que viveu uma "montanha-russa" na Austrália: ela imaginou que estava eliminada após a derrota na rodada inicial.

Normalmente, nas competições todos contra todos, não tem uma final. Leva o título quem vencer os três jogos. Eu perdi na primeira rodada e achei que tinha acabado para mim. Foi uma frustração enorme. Passei a olhar para o segundo jogo pensando em ser, ao menos, vice-campeã, mas o Léo [Botija] me chamou e falou que se eu ganhasse, estaria na final. Eu fui dormir leve e pensei: 'Isso aqui é meu'. De fato, consegui colocar em prática o que treinei.

Vitória

Na decisão, a tenista bateu a norte-americana Sabina Czauz por 2 sets a 1, de virada, após superar um 6/0, "pneu" no jargão do tênis, no primeiro set. "Tiveram altos e baixos na final [individual], de psicológico também. Eu iniciei tomando 6/0, e acho que o que fez a diferença ali foi o incentivo do Léo, que me puxou o tempo todo. No terceiro set, tinha certeza que aquele jogo seria meu".

No dia anterior, a brasileira tinha chegado ao topo do pódio nas duplas, em parceria com a belga Luna Gryp. "Jogamos esse jogo felizes, leves. Até ali, eu só pensava que não podia fazer igual ao primeiro jogo [quando perdeu], e estava colocando uma pressão grande. Esse jogo em dupla serviu para quebrar esse pensamento e dar mais confiança".

Vitória Miranda e a belga Luna Gryp com o títulos de duplas do Aberto da Autrália Imagem: Frank Molten/ITF

Eu duvidei muito da minha capacidade quando eu perdi aquele jogo. Parecia que tinha me anulado. Então, ganhar aquela final e ser campeã de simples e dupla foi um choque. A ficha ainda não caiu. Só passa em minha cabeça tudo que fizemos, todas as coisas que abri mão para chegar lá e conseguir esse título.

Vitória

Desde cedo, Vitória fez acompanhamento na Associação Mineira de Reabilitação (AMR) e teve contato com modalidades esportivas. O tênis entrou na vida dela aos 9 anos.

Sempre fui pequena, mas muito forte. Um dia, eu andei de bananeira [com as mãos no chão]. A minha fisioterapeuta gravou um vídeo e mandou para pessoas ligadas ao esporte paralímpico, entre elas o Léo. Ele não conseguiu ver naquele momento. Meses depois, ele viu, mas a fisioterapeuta já havia saído de lá. Quase um ano depois daquele vídeo, a mãe do Rafael Medeiros, atleta que treinava com o Léo, me viu na rua e perguntou se eu fazia algum esporte. Ligou para o Léo e disse: 'acho que ela vai se dar bem no tênis'.

Vitória

A mineira treinou por dois anos, em um ritmo quase que "por brincadeira", como classificou, mas decidiu parar e nem ela sabe ao certo o motivo. Em 2021, novamente na AMR, levantou 65 kg em um exercício e foi questionada sobre prática esportiva. Respondeu que já havia feito tênis e gostaria de retornar. "Ligaram para o Léo e disseram que tinha uma ovelha dele desgarrada que queria voltar".

Ela ficou parada por dois anos e, quando voltou, com 13 para 14 anos, percebemos que estava diferente, mais madura, e ela começou a entender o que o esporte podia fazer na vida dela, como poderia transformar a vida. Realmente, vem tendo resultados muito expressivos. Agora, no Aberto da Austrália, foi uma consagração total.

Léo Botija

Vitória voltou ao tênis e, certa vez, batendo bola com a então líder do ranking brasileiro adulto, ouviu que teria de treinar muito para atingir o nível da adversária. Respondeu, porém, que queria "ser melhor". "O Léo foi ouvir e falou: 'então, temos de tomar um rumo diferente'. Foi quando comecei a ter uma dedicação maior ao tênis e vi que era o que eu gostava de fazer, queria seguir carreira".

Em 2023, aos 15 anos, Vitória foi duas vezes campeã no Parapan de Jovens, em Bogotá. Ela conquistou o ouro na chave simples e nas duplas mistas, ao lado de Luiz Calixto. Em Melbourne, a mineira repetiu um feito da tocantinense Jade Lanai, também campeã na chave de simples e de duplas femininas em um Grand Slam — em 2022, no US Open.

Vitória cursa o terceiro ano do ensino médio e quer entrar para a faculdade de psicologia para trabalhar na área esportiva, mas ainda não sabe se será um plano para curto prazo. "Não tenho certeza se eu vou fazer já esse ano porque dependo nosso planejamento da temporada, mas é um objetivo".