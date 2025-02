Vitória anuncia chegada do lateral esquerdo Jamerson por empréstimo

O Vitória anunciou, nesta segunda-feira, a chegada do lateral esquerdo Jamerson por empréstimo. O jogador de 26 anos chega do Coritiba e assinou um contrato até o final da temporada.

Revelado pelas categorias de base do Marília, Jamerson foi para o futebol português em 2018, onde teve passagens por Portimonense, União Almeirim e Sertanense. Em 2022, retornou ao Brasil para defender o Azuriz.

Ainda defendeu o Guarani, antes de chegar ao Coritiba em abril de 2023. No Coxa, disputou 65 jogos, marcou dois gols e deu duas assistências. Na última edição da Série B do Campeonato Brasileiro, Jamerson entrou em campo 18 vezes, sendo titular em 11 oportunidades, e anotou um tento.

NOVO REFORÇO DO LEÃO! ???? O lateral-esquerdo Jamerson é a nova contratação do rubro-negro para esta temporada. O jogador chega com contrato até o final de 2025. QUE SEJA UM ANO DE VITÓRIA!#PegaLeão #JogaremosJuntos #PorNossaHistória pic.twitter.com/NnMrT9nz6a ? EC Vitória (@ECVitoria) February 10, 2025

O lateral esquerdo é a 15ª contratação do Vitória para a temporada. O jogador já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já está à disposição do treinador Thiago Carpini para estrear.

O Vitória volta a campo nesta terça-feira, às 19 horas (de Brasília), quando recebe o Ferroviário, pela terceira rodada da Copa do Nordeste, no Barradão. A equipe baiana ocupa a 2ª posição do grupo A, com quatro pontos.