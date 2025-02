Vasco empata com o Sampaio Corrêa-RJ e chega a três jogos sem vitória no Carioca

Nesta segunda-feira, o Vasco ficou no empate por 0 a 0 com o Sampaio Corrêa-RJ, no Estádio Lourival Gomes de Almeida, pela nona rodada do Campeonato Carioca. Com o resultado, a equipe chegou a três jogos sem vitória no Estadual e ocupa a terceira posição, com 14 pontos. A equipe da Região dos Lagos foi a 13, em quarto.

O Vasco volta a campo neste sábado, quando terá pela frente o clássico contra o Flamengo, no Maracanã, às 21h45 (de Brasília). Já no domingo, o Sampaio Corrêa-RJ recebe o Volta Redonda, em Saquarema, às 16h.

O jogo

O Sampaio Corrêa não se intimidou no começo e avançou com intensidade nos primeiros minutos. O Vasco pecava na marcação e pouco produziu no setor ofensivo. Tanto que a primeira jogada de perigo dos cruzmaltinos aconteceu aos 20 minutos, em chutes de Lukas Zuccarello.

O duelo seguiu aberto em Saquarema. O Sampaio Corrêa-RJ chegava perto da área, mas não levava perigo para Léo Jardim. Já o Vasco voltou a assustar em chute de Jair que parou no goleiro Zé Carlos.

Na parte final, o Sampaio Corrêa quase marcou com Elias. Só que o atacante finalizou em cima da zaga. Depois, Rafael Pernão chutou para boa defesa de Léo Jardim. No rebote, Paulo Henrique salvou os cruzmaltinos. O Vasco continuou com a dificuldade em criar bons lances e teve que se contentar com a manutenção da igualdade no intervalo,

No segundo tempo, o panorama da partida seguiu o mesmo. O Vasco pouco produtivo e o Sampaio Corrêa com uma postura ofensiva, mas sem levar perigo.

A primeira boa chance aconteceu somente aos 28 minutos. Em avanço rápido, a bola chegou em Max, mas o atacante mandou sobre o travessão. Depois, novamente Max foi lançado e chutou pela linha de fundo.

O Vasco foi ao ataque em busca do gol e abusou dos cruzamentos, sem sucesso. Já o Sampaio Corrêa tentava emplacar contra-ataque e pecava nas finalizações. Somente aos 41 minutos, Jean David acertou belo chute de obrigou Zé Carlos a grande defesa. Assim, a partida manteve o placar inalterado em Saquarema.

FICHA TÉCNICA



SAMPAIO CORRÊA-RJ 0 X 0 VASCO

Local: Estádio Lourival Gomes, em Saquarema (RJ)



Data: 10/02/2025, segunda-feira



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araújo



Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Naiara Mendes Tavares



VAR: Philip Georg Bennett



Cartões amarelos: Pablo e Rafael Pernão (Sampaio Corrêa-RJ); João Victor e Lukas Zuccarello (Vasco)

SAMPAIO CORRÊA-RJ: Zé Carlos; Lucas Carvalho (Eliandro), Daniel, Eduardo Thuram e Guilherme; Pablo (Rodrigo Dantas), Alexandre (Octávio) e Ryan (Luan Gama); Rafael Pernão, Max e Elias (Iacovelli)



Técnico: Alfredo Sampaio

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira (Lucas Freitas) e Lucas Piton; Hugo Moura (Maxime Dominguez), Jair (Matheus Carvalho), Tchê Tchê (Maxsuell Alegria), Lukas Zuccarello (Jean David) e Payet; Vegetti



Técnico: Fábio Carille