Vasco busca reabilitação na Taça Guanabara diante do Sampaio Corrêa em Saquarema

Depois de duas partidas consecutivas sem vencer no Campeonato Carioca, o Vasco volta a campo para encarar o Sampaio Corrêa, nesta segunda-feira, às 20h, no estádio Lourivaldão, pela nona rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do estadual.

Na última rodada, o Vasco, com 13 pontos, perdeu para o clássico para o Fluminense por 2 a 1, no estádio Mané Garrincha (DF). Antes empatou por 2 a 2, com o Volta Redonda. Em contrapartida, o Sampaio Corrêa chega embalado após vencer o Madureira por 1 a 0, fora de casa, no estádio Aniceto Moscoso. O adversário do time cruzmaltino está encostado com 12 pontos.

Autor do gol do Vasco na última rodada, o meia Philippe Coutinho não estará disponível para o confronto. O jogador está com um edema no músculo adutor da coxa esquerda e será preservado visando a sequência de jogos que o time terá pela frente.

Sem ele, Dimitri Payet deve voltar ao time titular. Considerado um dos principais nomes do elenco desde a sua chegada, o francês começou a temporada no banco de reservas e foi titular apenas contra o Maricá, pela sexta rodada.

Em processo de recondicionamento físico, o zagueiro Maurício Lemos segue fora. O uruguaio, que foi um dos reforços anunciados para 2025, ainda não fez sua estreia e segue realizando trabalhos no CT Moacyr Barbosa. Caso esteja apto, será opção no banco de reservas.

Como o duelo contra o Flamengo, válido pela 10ª rodada, será disputado apenas no dia 15, a tendência é que Fábio Carille coloque em campo o time que considera o ideal no momento.

O treinador destacou que segue o planejamento para a correção dos erros anteriores. "Temos que trabalhar no dia a dia. Nos primeiros jogos, falei que seria normal cair a parte física. Temos que analisar cada jogo para discutir com os jogadores e acertarmos as coisas o quanto antes."

O Sampaio Corrêa, que venceu as últimas duas partidas (Bangu e Madureira), é um dos principais destaques do Carioca. Em casa, a equipe comandada por Alfredo Sampaio está lutando para entrar no G-4, a zona de classificação à próxima fase.

Fazendo jus à frase "time que está ganhando não se mexe", o técnico deve repetir a mesma escalação do jogo contra o Madureira. Desde a primeira rodada, o treinador tenta manter um "padrão" entre os 11 iniciais.

A dúvida está na lateral-esquerda. Desfalque no último jogo, Guilherme está de volta após cumprir suspensão. Ele foi punido com um cartão vermelho na sétima rodada, na vitória por 3 a 0 sobre o Bangu.

Escolhido para ser o substituto de Guilherme, Luan Gama deve voltar ao banco de reservas contra o Vasco. Com isso, o setor defensivo deve ser composto pelo goleiro Zé Carlos, o lateral-direito Lucas Carvalho, os zagueiros Daniel e Eduardo Thuram, e o lateral-esquerdo Guilherme.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA X VASCO

SAMPAIO CORRÊA - Zé Carlos; Lucas Carvalho, Daniel, Eduardo Thuram e Guilherme (Luan Gama); Pablo, Alexandre e Rafael Pernão; Max, Elias e Octávio. Técnico: Alfredo Sampaio.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair, Tchê Tchê e Paulinho; Payet e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo.

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Estádio Lourivaldão, em Saquarema (RJ).