Ultimate anuncia Brandon Moreno vs Steve Erceg como luta principal do UFC México

No último sábado (8), durante a realização do UFC 312, a maior liga de MMA do mundo oficializou seu retorno ao México. E, sem perder tempo, a organização presidida por Dana White também anunciou o confronto que servirá como luta principal do show: Brandon Moreno vs Steve Erceg. O embate entre os pesos-moscas (57 kg), membros do top 10 do ranking do Ultimate, será disputado no dia 29 de março, na 'Arena CDMX', na Cidade do México

A disputa coloca frente a frente atletas em momentos opostos. Ex-campeão e atual número 2 do ranking, Moreno chega embalado pelo recente triunfo contra Amir Albazi, em novembro de 2024. Além do bom momento, o mexicano terá a atmosfera e apoio do úblico a seu favor. Do outro lado, Ercerg tenta voltar à coluna das vitórias após ser superado nas últimas duas rodadas. Nono colocado da divisão, o australiano pode avançar muitas posições caso desbanque Brandon no 'main event' do UFC México.

Vítimas de Alexandre Pantoja

A prova de que Alexandre Pantoja é um dos campeões mais soberanos do atual plantel do UFC é evidenciada nesse casamento. Apesar de estarem prestes a liderarem um card que pode definir o próximo desafiante ao título, tanto Moreno quanto Erceg foram recentemente derrotados pelo brasileiro no octógono mais famoso do mundo. O australiano, inclusive, foi superado no Brasil, no país de seu então oponente. O cenário vai se repetir agora no UFC México, com Steve precisando competir contra Brandon, o atleta da casa.

