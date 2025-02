Treinadora da seleção espanhola nega ter punido Hermoso após denúncia contra Rubiales

A técnica da seleção feminina da Espanha, Montse Tomé, disse nesta segunda-feira, a um juiz, que não estava tentando dar algum tipo de punição à Jenni Hermoso ao não convocá-la para a seleção nacional após o episódio em que o ex-presidente da federação de futebol, Luis Rubiales, beijou a atleta.

Rubiales é acusado de assédio sexual por beijar Hermoso na cerimônia de apresentação da final da Copa do Mundo Feminina de 2023, bem como de coerção por supostamente tentar convencer a jogadora a apoiar sua versão (do beijo). Hermoso diz que não consentiu com o ato, enquanto Rubiales nega irregularidades e diz que foi consensual.

Três outros ex-membros da federação também estão sendo julgados nesta questão por coerção por supostamente tentarem fazer com que Hermoso minimizasse o fato.

O irmão de Hermoso testemunhou na semana passada e disse que o ex-técnico Jorge Vilda, um dos acusados de coerção, tentou ameaçar Hermoso dizendo que seu futuro poderia estar em perigo se ela se recusasse a gravar um vídeo junto com Rubiales para amenizar o incidente.

Tomé, ex-assistente de Vilda, que assumiu o cargo principal de treinador logo após a Copa do Mundo, decidiu não incluir Hermoso em seu primeiro time. Ela disse na época que a decisão foi tomada para proteger a jogadora dos holofotes da mídia em torno do caso.

"Não foi uma punição", disse Tomé algumas vezes ao testemunhar no início da segunda semana do julgamento em Madri. "Não a incluí na primeira convocação por motivos esportivos. O que eu disse sobre protegê-la, por causa da situação excepcional pela qual estávamos passando, também fazia parte dos motivos esportivos."

Tomé alegou que a atenção dada pela mídia ao caso na época poderia ter afetado o desempenho de Hermoso dentro de campo. "Tudo afeta o desempenho esportivo", disse Tomé.

Os outros dois dirigentes da federação que estão sendo alvos de julgamento por coerção são o ex-diretor esportivo da seleção masculina da Espanha, Albert Luque, e o ex-chefe de marketing da entidade. Ruben Rivera.

Rubiales deve testemunhar nesta terça-feira. Ele renunciou sob pressão três semanas após o escândalo vir à tona e foi banido pela Fifa por três anos. Rubiales disse que foi vítima de uma "caça às bruxas" por "falsas feministas".

Hermoso testemunhou no primeiro dia do julgamento na semana passada e disse que "se sentiu desrespeitada" por Rubiales após vencer a final da Copa do Mundo Feminina. Ela disse que o beijo "manchou um dos dias mais felizes da minha vida".

O beijo provocou indignação na Espanha sobre a prevalência do sexismo nos esportes. Os promotores, Hermoso e a associação de jogadores da Espanha querem que Rubiales seja preso por dois anos e meio, multado em 50. mil euros (pouco mais de R$ 297 mil) e proibido de trabalhar como dirigente esportivo. Eles querem que os outros três réus sejam sentenciados a um ano e meio de prisão.