Transmissão ao vivo de São Paulo x Inter de Limeira: veja onde assistir

São Paulo e Inter de Limeira se enfrentam nesta segunda-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília, em partida adiada da primeira rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir ao vivo? O UOL Play (streaming) transmite ao vivo. A narração será de Vivi Falconi e os comentários de Trajano e Renan Teixeira.

Narração ao vivo no canal do UOL Esporte. Acompanhe as emoções no YouTube, porém, sem as imagens do jogo (clique aqui).

O São Paulo lidera o Grupo C do Paulistão, somando 13 pontos. Do outro lado, a Inter de Limeira ocupa a última posição do Grupo A, com apenas cinco pontos.

O técnico Luis Zubeldía deve escalar força máxima. O Tricolor busca recuperação após a derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino.

Já a Inter de Limeira segue em busca de sua primeira vitória na competição. Na última rodada, a equipe foi superada pela Portuguesa por 2 a 0.

São Paulo x Inter de Limeira -- Campeonato Paulista

Data e hora: 10 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília)

10 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília) Local: Mané Garrincha, em Brasília

Mané Garrincha, em Brasília Transmissão: UOL Play (streaming), Nosso Futebol (streaming), Zapping TV (streaming) e CazéTV (YouTube)