Transmissão ao vivo de Paraguai x Brasil no Sul-Americano: onde assistir

Paraguai e Brasil se enfrentam nesta segunda-feira (10), às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico da Universidade Central da Venezuela, em Caracas, pela terceira rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20.

Onde assistir ao vivo? A partida terá transmissão do sportv (TV por assinatura).

O Brasil é o segundo colocado do hexagonal, com seis pontos, e fica atrás da líder Argentina no saldo de gols. Já o Paraguai é o quarto colocado, com três pontos.

A seleção brasileira tem 100% de aproveitamento na fase final. Depois de um início ruim, com direito a goleada por 6 a 0 sofrida diante da Argentina, o Brasil se recuperou na competição.

Já os paraguaios se recuperaram da derrota por 4 a 0 sofrida diante da Colômbia. Na segunda rodada do hexagonal, o Paraguai venceu o Chile por 2 a 1.

Paraguai x Brasil -- Sul-Americano Sub-20