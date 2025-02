Técnico do Santos admite esperar mais de Pituca, mas crê em evolução: "Merece confiança"

As atuações de Diego Pituca em 2025 estão rendendo críticas por parte dos torcedores do Santos. Neste domingo, após o empate de 0 a 0 com o Novorizontino, fora de casa, o técnico Pedro Caixinha depositou confiança no meio-campista.

O português afirmou que, no momento, o jogador de 32 anos é o único do elenco com a capacidade de ser o segundo volante, o típico camisa 8.

"O Pituca é um grande jogador, confiamos muito nele. Sofri muito contra ele no ano passado, como rival. Ele tem nos dado garantias. Ele jogou um pouco mais adiantado no primeiro tempo. É claramente um 8. Não tem a ver com o pé, mas sim com a confiança. No segundo tempo, ele que dava o equilíbrio. Ele pode fazer muito bem essa função", disse.

"Quem é o outro que pode fazer o 8 além dele no elenco? É seguir dando confiança aos nossos jogadores. O Diego merece toda a minha confiança. Queremos e esperamos mais. Ele vai dar mais seguramente", completou.

Pituca foi titular em sete dos oito jogos do Santos na temporada. Até o momento, ele tem uma assistência e ainda não balançou as redes.

Essa é a segunda passagem do meio-campista pelo Peixe. Ele chegou no começo de 2024 e foi um dos principais nomes ao longo da última temporada, que terminou com o título da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com Pituca à disposição, o Santos volta a campo na quarta-feira, quando visita o Corinthians, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Neo Química Arena a partir das 21h35 (de Brasília).

O Alvinegro Praiano está fora da zona de classificação para a próxima fase do Estadual. O time aparece na terceira colocação do Grupo B, com nove pontos, assim como a vice-líder Portuguesa. O Guarani está na ponta, com 10.