Técnico convoca Seleção Brasileira sub-17 para amistosos contra o Equador; confira lista

Com atletas de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, o técnico Dudu Patetuci convocou, nesta segunda-feira a Seleção Brasileira sub-17 para amistosos contra o Equador nos dias 24 e 27 de fevereiro, em Guayaquil, no Equador.

O lateral Denner Alves será representante do Timão. Enquanto o Palmeiras cederá o zagueiro Luccas Ramon e o meio-campista Luis Felipe. O Tricolor também será representado pela dupla de laterais Ângelo Henrique e Geovanne. Por fim, o Santos cederá o goleiro João Pedro.

A lista conta com 23 jogadores. Eles se apresentarão no dia 20, no Rio de Janeiro e embarcam à Guayaquil na madrugada do dia 21. Os amistosos fazem parte da preparação para disputa do Conmebol sub-17, que será realizado na Colômbia, entre os dias 27 de março a 12 de abril.

A Seleção Brasileira está no Grupo B da competição, ao lado de Equador, Venezuela, Uruguai e Bolívia. Todos os jogos acontecerão no Estádio Jaime Morón, em Cartagena. O Sul-Americano garante sete vagas na Copa do Mundo sub-17, que, a partir de 2025, será disputada anualmente e passará a contar com 48 seleções. Até 2029, o Mundial terá o Catar como sede.

Antes do primeiro amistoso, Patetuci comandará atividades nos dias 21, 22 e 23. Após o duelo com os equatorianos, a equipe treina nos dias 25 e 26 e retorna ao Brasil no dia 28.

Confira a convocação completa:

Goleiros

Arthur Nascimento (Bahia)



João Pedro (Santos)



Pedro Henrique (Novorizontino)

Laterais



Ângelo Henrique (São Paulo)



Denner Alves (Corinthians)



Geovanne (São Paulo)



Lucas Melim (Vasco)

Zagueiros

Kauã Prates (Cruzeiro)



Luccas Ramon (Palmeiras)



Luis Eduardo (Grêmio)



Vitor Fernandes (Atlético-MG)

Meio-campistas

Andrey Fernandes (Vasco)



Felipe Morais (Cruzeiro)



Gustavo Gomes (Athletico-PR)



Luis Felipe (Palmeiras)



Tiago Augusto (Grêmio)



Zé Lucas (Sport)

Atacantes

Dell (Bahia)



Gabriel Mec (Grêmio)



Luis Gustavo (Red Bull Bragantino)



Naarã (Fluminense)



Ruan Pablo (Bahia)



Wesley Natã (Fluminense)