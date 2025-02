São Paulo perdeu apenas cinco jogos para a Inter de Limeira na história; confira

O São Paulo apresenta retrospecto extremamente positivo contra a Inter de Limeira, seu adversário desta segunda-feira, em duelo atrasado válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Ao longo da história, o Tricolor foi superado em apenas cinco dos 47 jogos disputados entre as equipes.

Pelo Paulistão, foram 41 duelos, com 22 vitórias, 17 empates e quatro derrotas. A última aconteceu em 1991, quando foi superado por 4 a 1. De lá para cá, são incríveis nove triunfos e três empates.

A alta quantidade de gols marcados e o baixo número de tentos sofridos do São Paulo ao longo dos confrontos também chama a atenção, já que o Tricolor marcou 80 e sofreu apenas 34.

Nos últimos cinco jogos entre eles, sendo todos pelo Paulistão, o São Paulo embalou goleadas, somando 14 gols marcados e apenas um sofrido.

O confronto mais recente aconteceu no dia 28 de fevereiro de 2024, pela quinta rodada do Paulistão de 2024, no Mané Garrincha, mesmo palco do jogo desta segunda-feira. O duelo terminou 3 a 0 para o Tricolor, com gols de Ferreirinha, Luciano e James Rodríguez.

As equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Confira os últimos cinco jogos entre as equipes pelo Paulistão:

Inter de Limeira 0 x 3 São Paulo - 28/02/2024

São Paulo 5 x 1 Inter de Limeira - 15/02/2023

São Paulo 0 x 0 Inter de Limeira - 17/02/2022

Inter de Limeira 0 x 4 São Paulo - 03/03/2021

São Paulo 2 x 0 Inter de Limeira - 27/01/2005