São Paulo: O dia que Lugano e Josué obrigaram Mineiro a 'pecar' no Japão

Lugano, Mineiro e Josué voltaram ao Japão 20 anos após a conquista do tricampeonato mundial com o São Paulo para a campanha de lançamento do novo uniforme do Tricolor para a temporada 2025. Em entrevista ao UOL, Lugano e Josué revelaram que obrigaram Mineiro a 'pecar' em terras japonesas.

O trio esteve no estádio internacional de Yokohama, palco da conquista, para gravações. Logo na entrada, a segurança do local avisou para não pisarem no gramado. Lugano e Josué não se importaram com a ordem e logo entraram no local de tão boas recordações, mas não Mineiro.

O volante autor do gol do título andava por fora da linha lateral enquanto Lugano o chamava para dentro. O jogador só foi entrar no campo quando se aproximou do gol onde ele tinha marcado o tento que deu o título ao Tricolor.

Foi muito difícil (fazê-lo entrar no gramado). Ele é uma paz espiritual, um ser humano muito mais evoluído que nós, por isso o gol foi dele. O gol mais importante da história do clube foi naquele espaço e ele não queria pisar ali. Saiu do campo decepcionado com ele mesmo por ter pisado. Temos personalidades muito diferentes e isso é bom, cada um ia complementando o outro. O cara com mais paz interior era, e continua sendo, o Mineiro.

Lugano