São Paulo não aproveita expulsão e empata sem gols com Inter de Limeira em Brasília

O São Paulo empatou sem gols com a Inter de Limeira nesta segunda-feira, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, em jogo atrasado válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor teve um homem a mais em campo durante todo o segundo tempo, mas não foi capaz de aproveitar a vantagem numérica para somar mais três importantes pontos no Estadual, motivo suficiente para algumas vaias da torcida que foi ao estádio.

Mesmo com o time titular em campo, com exceção de Luciano, suspenso e substituído por Ferreira nesta segunda-feira, o São Paulo não conseguiu ser letal como em outras oportunidades e mais uma vez mostrou certa ineficácia mesmo com o privilégio de contar com mais atletas em campo que seu adversário, já que Juan Tavares foi expulso nos minutos finais do primeiro tempo.

O fato de o São Paulo não ter aproveitado a superioridade numérica contra a Inter de Limeira chama ainda mais atenção pelo fato de no último final de semana o time ter sido derrotado pelo Red Bull Bragantino atuando durante todo o segundo tempo com um homem a mais, já que Juninho Capixaba foi expulso nos acréscimos da etapa inicial.

O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira, contra o Veloclube, às 21h30 (de Brasília), novamente na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, uma vez que o Morumbis receberá o show da cantora colombiana Shakira nesse mesmo dia. A Inter de Limeira, por sua vez, recebe o Palmeiras, também na quinta, às 19h30.

Primeiro tempo

A primeira boa oportunidade do São Paulo aconteceu aos 13 minutos. Ferreira fez boa jogada individual pela esquerda após receber ótimo lançamento de Oscar e tocou para Alisson, que, na entrada da área, chegou batendo de primeira, rasteiro, obrigando o goleiro da Inter de Limeira a fazer a defesa.

Pouco depois, Lucas cobrou a falta que ele próprio recebeu e mandou à esquerda da meta defendida por Igor Gabriel, da Inter de Limeira.

A Inter de Limeira respondeu aos 21 minutos. Eduardo arrancou para o ataque, deu um drible da vaca em Sabino, invadiu a área e bateu na saída do goleiro Rafael, que fez grande defesa para evitar um golaço do time do interior.

Na reta final do primeiro tempo o São Paulo ainda teve outras duas grandes oportunidades de abrir o placar. Na primeira, Ferreira recebeu bom passe em profundidade e, ao invés de chutar para o gol, acabou preferindo cruzar rasteiro para o meio da área, onde não havia nenhum companheiro. Depois, Igor Vinícius botou na cabeça de Calleri, que arrematou por cima do travessão.

Antes do intervalo, ainda deu tempo de Juan Tavares ser expulso após a intervenção do VAR, que sugeriu a revisão ao árbitro devido à dura falta em cima de Igor Vinícius.

São Paulo com um homem a mais

Com um jogador a mais em campo, o São Paulo tratou de ir para cima da Inter de Limeira no segundo tempo, mas enfrentou dificuldades para infiltrar na defesa rival. Desta maneira, a primeira boa chance da etapa final aconteceu somente aos 13 minutos, através de bola parada. Enzo Díaz cobrou falta, contou com o desvio e quase surpreendeu o goleiro Igor Cabral, tirando tinta da trave.

Depois, aos 18 minutos, foi a vez de Ferreira chamar a responsabilidade, fazendo fila pelo lado esquerdo antes de sair cara a cara com o goleiro, que fez grande defesa para evitar o que seria um golaço do atacante são-paulino.

O São Paulo continuou pressionando a Inter de Limeira tentando arrancar a vitória a qualquer custo. Aos 34, Enzo Díaz ficou com a sobra do cruzamento no segundo pau, dominou, limpou a marcação, mas bateu por cima do gol. Depois foi a vez de Sabino desviar de cabeça e Arboleda, livre, completar mano a mano com o goleiro, mas também mandou para fora. Assim, coube aos tricolores se conformarem com mais um tropeço diante de um adversário com um jogador a menos em campo durante boa parte do confronto.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO 0 X 0 INTER DE LIMEIRA

Local: Mané Garrincha, em Brasília (DF)



Data: 10 de fevereiro de 2025, segunda-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos



Assistentes: Evandro de Melo Lima e Ricardo Pavanelli Lanutto



VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral

Cartões amarelos: Marlon, Bernardo (Inter de Limeira); Pablo Maia (São Paulo)



Cartão vermelho: Juan Tavares (Inter de Limeira)

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius (Cédric Soares), Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson (Ryan Francisco), Oscar e Lucas; Ferreira (Lucas Ferreira) e Calleri (André Silva).



Técnico: Luis Zubeldía.

INTER DE LIMEIRA: Igor Gabriel; Felipe Albuquerque, Eduardo Porto, Carlão (Ramon), Alysson Dutra (Maurício) e Juan Tavares; Marlon, Bernardo, Albano (Juninho) e Rhuan (Ruan Ribeiro); Alex Sandro (Pablo Diogo).



Técnico: Felipe Conceição.