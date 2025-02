São Paulo encara Inter de Limeira em semana atípica que culmina no clássico com o Palmeiras

O São Paulo inicia nesta segunda-feira uma semana atípica que culmina no clássico com o Palmeiras, no domingo, no Allianz Parque. A partida contra a Inter de Limeira, às 21h30 (de Brasília), é válida pela primeira rodada do Campeonato Paulista e foi adiada por causa da pré-temporada do São Paulo nos EUA. Os times se enfrentarão no Mané Garrincha, em Brasília, já que o MorumBis está sendo preparado para show da colombiana Shakira.

Depois da partida contra a equipe de Limeira, a delegação são-paulina continua em Brasília, onde enfrenta na quinta-feira o Velo Clube pela nona rodada do Paulista. Somente após esses dois jogos o time comandado pelo técnico Luis Zubeldía retorna a São Paulo e se prepara para o clássico.

O São Paulo é líder do Grupo C, com 13 pontos, e contra a Inter de Limeira, lanterna do A (5 pontos), Zubeldía volta a utilizar a equipe titular. A intenção é descansar esses jogadores contra o Velo Clube para que eles cheguem bem para enfrentar o Palmeiras. A equipe vem demonstrando inconstância neste início de temporada.

Após a derrota no clássico contra o Santos, o São Paulo goleou de forma convincente o Mirassol, equipe que está na elite do Brasileiro, mas no sábado não conseguiu sequer uma finalização correta na derrota para o Red Bull Bragantino por 1 a 0. Zubeldía iniciou a partida em Bragança Paulista com reservas, mas no decorrer do jogo utilizou Oscar, Luciano, Calleri, Igor Vinícius e Alisson e mesmo atuando todo o segundo tempo com um atleta a mais não conseguiu alcançar o empate.

Apesar disso, Zubeldía considerou que o time foi competitivo. "Trocamos os 11 jogadores por carga de minutos e acredito que a equipe se portou bem até sofrer o gol, competiu bem", avaliou o técnico. "Quando se troca (o time inteiro) não é fácil jogar, ainda mais de visitante com uma equipe forte", completou. O Bragantino é o lanterna do Grupo B do Paulista, com 8 pontos em 8 jogos.

O desfalque do São Paulo contra a Inter de Limeira será Luciano, que está suspenso após tomar cartão amarelo no sábado. Ferreirinha deve entrar na equipe. Novos reforços, os laterais Wendell e Cédric estão disponíveis.

Único time que ainda não venceu no Paulista, a Inter de Limeira vem de derrota para a Portuguesa na sexta-feira por 2 a 0 e está ameaçada de rebaixamento. O técnico Felipe Conceição terá o desfalque de Roberto Rosa, expulso contra a Portuguesa.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X INTER DE LIMEIRA

SÃO PAULO - Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson, Lucas e Oscar; Ferreirinha e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

INTER DE LIMEIRA - André Luiz; Eduardo Porto, Gui Mariano e Lucas Buchecha; Felipe Albuquerque, Flávio, Marlon, Rhuan, Albano e Leocovick; Alex Sandro. Técnico: Felipe Conceição.

ÁRBITRO - Fabiano Monteiro dos Santos.

HORÁRIO - 21h30 (de Brasília).

LOCAL - Estádio Mané Garrincha, em Brasília.