Santos terá semana com primeiro clássico de Neymar e pode ganhar reforços

Em busca de recuperação no Campeonato Paulista, o Santos entra em uma semana que não promete ser fácil. O clube terá um clássico contra o Corinthians na quarta-feira (12), pela nona rodada do torneio.

O jogo, que será disputado na Neo Química Arena, marca o primeiro clássico de Neymar desde o retorno. O meia-atacante disputou duas partidas até o momento. Ele entrou no decorrer do empate de 1 a 1 com o Botafogo-SP e foi titular no 0 a 0 com o Novorizontino, neste domingo.

O astro, contudo, não está garantido entre os 11 iniciais no clássico. O técnico Pedro Caixinha afirmou que vai estudar os dados do jogador de 33 anos antes de tomar qualquer decisão.

"Vamos analisar e ponderar. Ele, como ser humano, sente. Ele quer jogar e ganhar. É um competidor e um vencedor nato. Mas é um momento importante para o que será a sequência e o crescimento dele. Temos que tomar essa decisão com base nos dados, de forma clara", disse.

O duelo está marcado para às 21h35 (de Brasília) de quarta-feira. Depois do jogo em Itaquera, o Peixe recebe o Água Santa, no domingo, às 20h30, na Vila Belmiro, pela 10ª rodada.

Para estes jogos, Caixinha pode contar com novidades. Recém-anunciado, o atacante Gabriel Veron já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e apto para estrear. O meia-atacante Álvaro Barreal também foi confirmado, porém ainda deve levar mais tempo para jogar.

O clube também vive a expectativa de oficializar a chegada do atacante Benjamín Rollheiser. A diretoria entrou em acordo com o Benfica pela compra do argentino por 11 milhões de euros (cerca de R$ 65,9 milhões).

O jogador de 24 anos estava sem espaço no clube português. Nesta temporada, ele disputou apenas 18 dos 35 compromissos da equipe, sendo quatro entre os titulares. Ele tem um gol e uma assistência.

No momento, o Santos está fora da zona de classificação para a próxima fase do Estadual. O time aparece na terceira colocação do Grupo B, com nove pontos, assim como a vice-líder Portuguesa. O Guarani está na ponta, com 10.