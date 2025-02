Santos: Entusiasmo passou e Neymar ficou perdido em campo, critica Casão

O segundo jogo de Neymar pelo Santos foi muito abaixo tecnicamente em relação à estreia dele, contra o Botafogo-SP, afirmou Walter Casagrande Jr., no UOL News, nesta segunda (10).

Para o colunista, Neymar está longe da condição física e do ritmo de jogo ideais para atuar em alto nível.

O maior erro [no caso Neymar] é não levarem a sério o que o Jorge Jesus falou, que é uma realidade. [...] Neymar não está em forma física, está fora de forma física e, depois de um ano sem jogar, você fica perdido em campo. [...] A estreia dele foi com um treino só. É óbvio que estava fora de forma. Mas em casa, com entusiasmo e motivação de voltar, ele foi discreto, mas bem. Agora, em Novo Horizonte [...] ele ficou perdido em campo.

Casagrande

Jogadoras não podem pensar só no jogo: Casão critica postagens sexistas

É um absurdo que uma jogadora de futebol tenha que se preocupar com os ângulos das fotos que vão para as redes sociais após cada partida, disse Walter Casagrande Jr.

Finalmente alguém, uma das mulheres do futebol, saiu para reclamar e para mostrar a dificuldade que ela está tendo agora para jogar porque ela não pode só focar na bola, no adversário. Nas jogadas que ela vai fazer, ela tem que ficar preocupada que tipo de movimento ela vai fazer, como ela vai cair. Eu vi ela falando que quando ela cai no chão, ela fica preocupada com a forma, com a posição que ela está no chão. Isso é um absurdo.

Casagrande

Casão: Contrato prever camisa 10 é absurdo; Memphis deveria conquistá-la

O fato de a camisa 10 do Corinthians não ter sido conquistada por Memphis, mas ter sido uma condição imposta em contrato deve ter incomodado Rodrigo Garro.

O que incomodou mesmo Garro foi [a camisa 10] ter sido uma cláusula de contrato. O jogador chega tendo que ser o 10. Ele nem sabe quem é o 10, nunca jogou com o time. Vai chegar lá, ver como é e chegou com uma cláusula de que vai pegar a camisa desse cara. Isso realmente não pegou bem. [...] Isso eu acho absurdo. O CR7 conquistou o número com trilhões de gols, com trilhões de títulos com a camisa 7. Não precisou pôr no contrato.

Casagrande

