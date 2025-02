Neymar no Allianz? Santos quer enfrentar Água Santa no estádio do Palmeiras

O Santos quer mandar o jogo contra o Água Santa, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, no Allianz Parque. O Peixe, de Neymar, negocia com a WTorre, empresa responsável pela gestão do estádio, a possibilidade. O Palmeiras não se opõe ao negócio, já que vê com bons olhos a receita que geraria pelo clube — o alviverde, inclusive, já negociou com o São Paulo uma parceria do tipo.

A informação foi publicada inicialmente pelo De Olho no Peixe e confirmada pela Gazeta Esportiva.

A partida está marcada para acontecer neste domingo, dia 16 de fevereiro, na Vila Viva Sorte, às 20h30 (de Brasília). No mesmo dia, o Allianz recebe o duelo entre Palmeiras e São Paulo, às 18h30. Dessa forma, o compromisso do Peixe sofreria alteração na data.

Antes disso, o Peixe já havia cogitado utilizar o estádio do Verdão na reta final da última temporada, quando estava confirmando o acesso à Série A. Os clubes até chegaram a um acordo, mas na data de desejo do Santos, o estádio estava indisponível por conta de um evento musical.

No último ano, o Peixe chegou a mandar dois jogos na capital paulista. O time recebeu o São Bernardo no estádio do Morumbis, além de enfrentar o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena, pela semifinal do Paulistão. O clube ainda tentou mandar outras partidas para São Paulo, mas, por falta de acordo com os times da capital, não teve sucesso.