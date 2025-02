Russell assume novo papel na Mercedes confiante em melhora na F-1 após saída do Hamilton

O inglês George Russell está muito motivado para a próxima temporada da Fórmula 1, que começa com o Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne, no dia 16 de março. Aos 26 anos e agora principal piloto, ele assume novo papel na Mercedes e confia em resultados melhores após a saída de Lewis Hamilton para a Ferrari.

Com somente três vitórias na carreira em seis temporadas disputadas na Fórmula 1, Russell se vê pronto para assumir o protagonismo na Mercedes. Ele disputou a edição de 2019 pela Williams e se transferiu para a equipe alemã no ano seguinte, mas sempre à sombra do heptacampeão mundial Hamilton.

"É um novo capítulo para mim, não sou mais o piloto jovem (da Mercedes). E reconheço meu papel de piloto mais experiente", disse o piloto, ao site oficial da escuderia. Seu parceiro em 2025 será o novato Kimi Antonelli, de apenas 18 anos. Nada, porém, de desmerecer o companheiro e o grid de 2025. "Há muitos jovens pilotos excelentes chegando ao grid."

Apesar de se colocar em novo patamar na Fórmula 1, Russell não quer pressão desnecessária na busca pelo primeiro título na modalidade. "Estou entrando em um novo capítulo na minha carreira, encerrando meu começo e entrando no estágio intermediário", disse. "Lewis tinha 29 anos quando se juntou à Mercedes e começou a ganhar todos aqueles campeonatos, e Michael (Schumacher) tinha pouco mais de 30 anos na Ferrari", explicou.

A confiança em temporada melhor da Mercedes, porém, reforça sua confiança em mais presença nos pódios. "Hoje em dia, todo mundo começa cada vez mais jovem. Minha estreia foi aos 20 anos, mas agora me sinto pronto para desempenhar funções na equipe, mas a parte mais importante disso é pilotar o mais rápido possível, e me sinto em um bom lugar para fazer isso", elogiou, sem perder a humildade.

"Continuo querendo aprender, estou aberto e não vou tomar nada por garantido. Ou você tem velocidade ou não tem, e não há dúvidas de que esses caras que estão chegando serão competitivos."