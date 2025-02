Rony no Galo? Atlético-MG estuda fazer proposta ao Palmeiras, diz Hernan

O Atlético-MG estuda a possibilidade de fazer uma proposta ao Palmeiras pelo atacante Rony, informou André Hernan no De Primeira.

O Atlético estuda uma proposta para o Rony. Não chegou a proposta, mas pode pintar. O Galo prepara uma oferta para o Rony.

O Cuca quer reforços e gostaria de contar com um cara como o Rony, que chega na frente e faz gol.

André Hernan

De acordo com o colunista, porém, o Galo ainda não oficializou a proposta.

Até o momento, não chegou nenhuma oferta ao Palmeiras e nem aos representantes do Rony.

André Hernan

Rony voltou a ser relacionado por Abel Ferreira e entrou em campo no empate do Palmeiras contra o Água Santa, mas segue liberado pelo Alviverde para buscar um novo clube.

O atacante, que tem contrato até 2027, quase se transferiu para o Al Rayyan, do Qatar, mas a negociação fracassou por questões burocráticas.

Rony também esteve perto de fechar com o Fluminense, mas não gostou da proposta salarial do clube carioca, que já tinha acertado a compra com o Palmeiras.

Confira os horários das lives do UOL Esporte:

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra: