Garro quebra silêncio sobre perder camisa 10 para Memphis: 'Não me agradou'

O meio-campista Rodrigo Garro falou pela primeira vez sobre não ser mais o camisa 10 do Corinthians. O argentino, que agora veste a 8, admitiu que não ficou feliz com a mudança, mas pregou respeito com a decisão do clube e frisou que quer começar a escrever sua história com o novo número.

Como todo mundo sabe, o clube assinou contrato com um jogador, que é o Memphis. Eu sou um jogador que tem contrato com o clube e tive que respeitar essa decisão. Se o clube viu algum benefício e sentiu que era o ideal neste momento, tenho que respeitar, mas não foi uma situação que me agradou. Estaria mentindo e não gosto de mentir.

Rodrigo Garro em sua estreia com a camisa 8 do Corinthians Imagem: Rodilei Morais/Ag. Estado

Mas estou acima de tudo isso, a vida me ensinou que o mais importante sempre está por vir e não quero focar nisso que passou, e sim em hoje [atuação contra e no número que recebi, emblemático no clube, que tenho um respeito incrível. Momento de pensar no grupo, no Corinthians, não quero me prender em uma situação minha e Memphis. Simplesmente começar essa história com o número 8 e estar melhor, é o meu objetivo.

Rodrigo Garro

Polêmica da 10

O Corinthians tirou a camisa 10 de Garro para dá-la a Memphis Depay nesta temporada. O argentino começou no time vestindo a 16, mas ganhou a 10 ao longo da última temporada, enquanto o holandês escolheu o número 94.

A decisão foi tomada por causa de uma cláusula no contrato do europeu. O Alvinegro paulista se comprometeu com Memphis de que ele utilizaria o número 10 a partir de janeiro de 2025. Ele ainda fará a sua estreia com a nova camisa.

Para conter arestas, a diretoria organizou um evento de passagem da camisa 8 a Garro. Com o lema "A Garro La Ocho", o Alvinegro paulista preparou vídeo e realizou uma ação de passagem do número eternizado por Sócrates no time, com direito a patch na camisa no jogo contra o São Bernardo, que marcou a estreia do argentino com a nova numeração.

O meio-campista falou sobre a troca da camisa na zona mista após a partida. Foi o primeiro compromisso do jogador na temporada, que foi ausência dos últimos jogos enquanto se recuperava de lesão. Ele entrou no segundo tempo e ficou em campo por cerca de 35 minutos.