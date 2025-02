Quem é Natinha, jogadora de vôlei que descobriu traição em viagem surpresa

Natália Araújo, 27, ganhou centenas de comentários de apoio após descobrir uma suposta traição do namorado. A jogadora de vôlei, que hoje atua pelo Praia Clube, de Minas Gerais, viajou até o Rio de Janeiro para fazer uma surpresa para o companheiro, João Pedro. Mas a ideia acabou em drama na vida da atleta, que teria descoberto uma infidelidade do rapaz.

Chorando muito, ela abriu uma live na tarde de domingo (9) para contar sobre a descoberta para seus seguidores. Cortes da revelação — que não ficou salva no perfil de Natália— acabaram viralizando após posts de outras pessoas.

Quem é a atleta?

"Cria" de projeto em Guarulhos. Natália Araújo, mais conhecida como Natinha, nasceu na cidade da Região Metropolitana de São Paulo. Ela deu seus primeiros passos no vôlei no Projeto Aprov Guaru, formador de atletas. No início do ano ela voltou a visitar as quadras em que cresceu e afirmou ser "madrinha" do projeto.

Pouca altura virou assunto. Entre fãs de vôlei, o talento da atleta apesar da baixa estatura rouba atenção. A líbero tem 1,62 m.

Medalhista olímpica. Natinha fez parte do time que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Seu currículo também conta com duas pratas na Liga das Nações e uma prata em Campeonato Mundial. Ela foi a 13ª jogadora convocada pelo técnico Zé Roberto, para ficar de "stand-by" em caso de lesão de alguma colega.

Parte das Forças Armadas. Natinha é 3º Sargento do Exército Brasileiro e já postou imagens conhecendo inclusive recebendo uma medalha do presidente Lula.

Fenômeno nas redes. Depois de ter passado por alguns dos maiores clubes do vôlei brasileiro, SESI-SP, Barueri, SESC-RJ e Osasco, Natinha ganhou mais de 450 mil seguidores só no Instagram. Onde compartilha principalmente seu dia a dia nas quadras.

Jogadora narrou viagem para encontrar namorado, mas desfecho foi traição. Natália contou que pegou até barco para encontrar o namorado, que é fisioterapeuta e especialista em massagem tailandesa. Mas a saga no Rio de Janeiro teve uma reviravolta depois que ela descobriu um suposto caso de João Pedro com uma cliente.

Segundo ela, o namorado postou um vídeo no Instagram em que abraçava a suposta amante. "Sabe o que o Natinho fez? Me traiu. Com aquela última mulher do vídeo que ele postou", afirmou ela em live no Instagram, postando também um print do perfil da moça, sem poupar xingamentos.

Já na tarde dessa segunda (10), os stories não estão mais disponíveis no perfil de Natália. UOL Esporte procurou o namorado da jogadora pelo WhatsApp. Caso ele se pronuncie, a matéria será atualizada.