Quem é a jogadora alemã que mudou até como cai em campo para evitar sexismo

Destaque da seleção feminina da Alemanha, a meio-campista Lena Oberdorf mudou seus comportamentos em campo durante jogos para evitar ser alvo de sexismo na internet.

Quem é ela

Lena Oberdorf tem 23 anos e defende o Bayern de Munique. Ela foi contratada pelo clube bávaro no segundo semestre de 2024, mas sofreu grave lesão, rompendo o ligamento cruzado do joelho, e ainda não estreou.

A atleta construiu toda a sua carreira no futebol alemão. Revelada pelo Essen, logo se transferiu para o Wolfsburg, clube de destaque no cenário do futebol feminino internacional.

Oberdorf é considerada uma das principais meio-campistas do futebol mundial. Ela foi eleita a melhor jogadora jovem da Champions League na temporada 2022/23 e disputou duas Copas do Mundo, em 2019 e 2023. Também foi eleita para o time ideal da Fifa em 2022.

Críticas ao sexismo no futebol feminino

Lena Oberdorf, jogadora da seleção da Alemanha, durante jogo contra a Holanda Imagem: ANP/ANP via Getty Images

Lena desabafou que mudou comportamentos para tentar escapar de ser alvo de filmagens e fotos sexistas. Levantar a camisa para secar o suor do rosto durante partidas, por exemplo, é algo que ela procura evitar.

Quando entro no TikTok depois dos jogos, vejo centenas de edições. Quando levanto minha camisa para limpar o suor, o resultado são cinco edições com música sexy.

Lena Oberdorf ao podcast Popcorn und Panenka

Ficar caída no gramado também se tornou um problema. A atleta relatou que passou a tomar cuidado até na maneira como fica caída em campo.