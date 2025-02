Ponte Preta acaba jejum em Dérbi, mas perde Saimon para jogo contra o Mirassol

A Ponte Preta começou a semana contabilizando os benefícios de ter vencido o Dérbi 209 - contra o arquirrival Guarani - por de 2 a 0, no Estádio Moisés Lucarelli, em duelo válido pela oitava rodada do Paulistão, disputado na tarde deste domingo. O maior destaque ficou para o fim de jejum de vitórias no clássico campineiro que já durava quatro jogos.

A última vitória da Ponte Preta diante do Guarani havia acontecido em 2022. De lá para cá, haviam sido dois empates e duas vitórias dos rivais, em quatro clássicos disputados. Em números gerais, o time alvinegro também diminuiu a diferença de vitórias para o adversário. Agora são 71 vitórias do Guarani, 69 empates, 68 vitórias da Ponte Preta e um resultado desconhecido.

Além de ter voltado a vencer um Dérbi, a Ponte Preta descontou ao conquistar o primeiro resultado positivo no estádio Moisés Lucarelli no Paulistão de 2025. As três vitórias anteriores foram contra Novorizontino, Água Santa e Noroeste, todas como visitantes.

Por outro lado, a Ponte Preta acabou perdendo o zagueiro Saimon, expulso no segundo tempo, e agora terá que cumprir suspensão na próxima rodada. Em súmula, o árbitro Rafael Claus afirmou que a expulsão aconteceu por 'um carrinho com uso de força excessiva nas pernas do adversário', em entrada em cima de Deni Junior.

Agora, o time alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Mirassol, fora de casa, às 19h30. Para a defesa o técnico Alberto Valentim tem várias opções: o chileno Vicente Concha, Sérgio Raphael e Nilson Junior. Todos já aturam pelo time nesta temporada.

A Ponte Preta está dentro da zona de classificação do Grupo D, na segunda colocação com 15 pontos. O São Bernardo lidera com 16 e o Palmeiras vem logo atrás, na cola, em terceiro com 13.