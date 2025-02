Philadelphia Eagles domina o Kansas City Chiefs e conquista o Super Bowl

O Philadelphia Eagles é o campeão do Super Bowl LIX! A equipe derrotou o Kansas City Chiefs por 40 a 22 neste domingo, no Caesars Superdome, em Nova Orleans. Com grande atuação do quarterback Jalen Hurts, a franquia da Filadélfia conquistou seu segundo título na história, após vencer a edição de 2018.

A equipe iniciou a caminhada do título na Neo Química Arena, em São Paulo, com uma vitória sobre o Green Bay Packers por 34 a 29. A partir de lá, os Eagles terminaram a temporada regular com campanha de 14-3, o título da Divisão Leste da Conferência Nacional e o cabeça de chave número dois nos playoffs.

Na pós-temporada, a franquia venceu os Packers, de novo, na primeira rodada. Depois, superou os Los Angeles Rams e, por fim, o Washington Commanders na final de conferência.

Bicampeão da liga antes de perder a final de 2025, os Chiefs não conseguiram o tão sonhado terceiro título consecutivo de Super Bowl, feito que seria inédito na história da NFL.

A final contou com a presença de grandes estrelas, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o astro do futebol mundial Lionel Messi, junto de seus companheiros de Inter Miami, Luis Suárez, Jordi Alba e Sergio Busquets. O Bola de Ouro, Rodri também estava no estádio e destacou sua admiração pelo futebol americano em entrevista à Sky Sports.

O show do intervalo teve como destaque o rapper Kendrick Lamar, além da cantora SZA e do ator Samuel L. Jackson.