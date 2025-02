Paraguai x Brasil: onde assistir ao jogo pelo Sul-Americano Sub-20

Paraguai e Brasil se enfrentam nesta segunda-feira (10), às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico da Universidade Central da Venezuela, em Caracas, pela terceira rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20.

A partida terá transmissão do SporTV (TV por assinatura). O Placar UOL acompanha em tempo real.

A Seleção Brasileira tem 100% de aproveitamento na fase final do torneio. Depois de um início ruim, com direito a goleada por 6 a 0 sofrida diante da Argentina, o Brasil se recuperou na competição.

Com a vitória sobre a Colômbia por 1 a 0 na rodada anterior, o Brasil se aproximou da classificação para o Mundial Sub-20, que será disputado em setembro, no Chile. Cinco dos seis envolvidos no hexagonal vão garantir vaga no Mundial, e o Chile já é um dos classificados porque vai sediar o evento. Neste momento, o Brasil é o segundo colocado, com 6 pontos, a mesma pontuação da líder Argentina, mas perde no saldo de gols.

O Paraguai é o quarto colocado, com 3 pontos. Os paraguaios foram derrotados pela Colômbia na primeira rodada do hexagonal, mas se recuperou com uma vitória por 2 a 1 contra o Chile.

Paraguai x Brasil -- Sul-Americano Sub-20