Abel Ferreira e a diretoria do Palmeiras conversaram sobre os reforços para 2025 desde o final do ano passado, mas o técnico português admitiu que o clube terá que esperar o momento certo para fechar os acordos com quem tem na mira.

O que Abel disse

Já tive conversa com a diretoria no ano passado. Sabemos que há jogadores que eu quero e que estão identificados com nomes. Entendo que há situações que têm que ser no momento certo, na hora certa, são negociações. Muitas vezes não é na hora que nós queremos, do outro lado tem rivais. Vamos seguir fazendo o nosso caminho.

Abel Ferreira, após empate com o Água Santa

O que aconteceu

Palmeiras sonhou alto no mercado da bola e vai ter que esperar por reforços. Andreas Pereira, meio-campista do Fulham, e Vitor Roque, atacante que está emprestado ao Bétis pelo Barcelona, são dois nomes de peso que o Alviverde está atrás, mas que só devem decidir seu futuro após a temporada europeia — no meio do ano.

Fala de Abel reflete essa situação. O Palmeiras já gostaria de contar com os atletas desde o início da temporada, mas com os europeus impossibilitados de contratar, ambos negócios são complexos para agora.

Palmeiras fez proposta por Andreas Pereira e sondou situação de Vitor Roque, mas não avançou com uma oferta até o momento. O Verdão ofereceu 20 milhões de euros mais bônus e alinhou as bases salariais com o estafe do brasileiro, mas não recebeu aceno positivo do Fulham. Já Roque não seguirá no Bétis, e o Barça busca um novo clube para o jovem na próxima temporada.

Abel Ferreira segue utilizando o Paulistão como período de testes. O técnico reforçou após o empate com o Água Santa que está dando chances para todos os jogadores do elenco mostrarem seu futebol, para depois decidir quem são os titulares e quais são as necessidades do elenco.

Comissão técnica debate zagueiro, mas sonha com outras três posições. Abel Ferreira disse na coletiva de imprensa que ainda avalia se o clube precisa buscar mais um zagueiro no mercado após a saída de Vitor Reis. No entanto, um meio-campista, um ponta e um centroavante seguem solicitados.

Sabemos onde estamos, sabemos que é agora quem são os jogadores prontos, se precisamos buscar um zagueiro ou não depois de ter saído um jogador. Precisamos mostrar a nós mesmos quais são as necessidades que o clube tem.

Empate com o Água Santa complicou classificação do Palmeiras no Paulistão. O time de Abel Ferreira foi a 13 pontos com o empate, e neste momento está fora da zona de classificação para a próxima fase. O São Bernardo lidera o Grupo D com 16 pontos, a Ponte Preta tem 15 e o Velo Clube tem 5.

O Alviverde volta a campo na próxima quinta-feira (13), às 19h30 (de Brasília), contra a Inter de Limeira, no estádio Major José Levy Sobrinho.