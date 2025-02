Palmeiras fora de zona classificação: Para Abel e diretoria não importa

Abel Ferreira e a diretoria do Palmeiras estão seguindo o planejamento que foi traçado antes da temporada 2025 começar e a situação complicada na classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista não vai mudar a estratégia traçada.

O que aconteceu

Comissão técnica tem total apoio da direção para seguir rodando o elenco neste início de temporada. O UOL apurou que o clube não quer acelerar processos com nenhum dos atletas do elenco, e o rodízio feito por Abel é uma chance de dar oportunidades a todos os jogadores e definir quais posições são necessárias buscar reforços.

Empate com Água Santa não abalou Abel Ferreira. O técnico disse na coletiva de imprensa após o jogo que desde o início da competição avisou que usaria o Paulistão para fazer testes.

Sabemos onde estamos, sabemos que é agora quem são os jogadores prontos, se precisamos buscar um zagueiro ou não depois de ter saído um jogador. Precisamos mostras a nós mesmos quais são as necessidades que o clube tem

Avaliação é de que o desempenho apareceu quando Abel colocou em campo um time mais próximo dos titulares. O Palmeiras venceu o Guarani por 4 a 1 fora de casa e teve um ótimo desempenho no 1º tempo no clássico contra o Corinthians, onde poderia ter matado o jogo e cedeu o empate em roteiro dramático.

"Não estou a mentir para ninguém. Só não entendeu o que eu disse desde o início quem não quer ou não quis. Eu não vou trocar aquilo que eu acredito que tem que ser feito: dar oportunidade para todos os jogadores de se mostrarem para depois, quando nós entendermos, fechar. É verdade, estamos fora da zona de classificação, queremos lutar pelo campeonato outra vez. Eu entendo que está todo mundo com olhos virados para o Palmeiras", disse o técnico em outro trecho da coletiva.

Além disso, o Palmeiras é o atual tricampeão consecutivo do Paulistão e o título não exime o elenco e a direção de cobrança ao final da temporada — como foi no ano passado. Tanto é que Abel chegou a dizer que o clube quer vencer o estadual "mas se não ganhar, não tem problema".

Paulistão tem quatro rodadas a serem disputadas, e Palmeiras tem dois jogos em casa e um contra o lanterna. Na próxima rodada o Alviverde visita a Inter de Limeira, que não tem nenhuma vitória em sete jogos, depois recebe São Paulo e Botafogo-SP no Allianz Parque e na última rodada visita o Mirassol.

A Ponte Preta, vice-líder do Grupo D, tem tabela complicada pela frente com três times da Série A. A Macaca visita o Mirassol, recebe o Botafogo-SP e depois pega São Paulo (fora) e RB Bragantino (casa).

O cenário atual do Grupo D é: São Bernardo com 16 pontos, Ponte Preta com 15, Palmeiras com 13 e Velo Clube com 5. Neste momento o Alviverde estaria fora da próxima fase da competição.