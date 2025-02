Palmeiras e Santos eliminados: como seria 2ª fase do Paulistão hoje

Após o fim da oitava rodada do Paulistão, dois dos maiores campeões da competição estão fora da zona de classificação para as quartas de final do torneio.

O que aconteceu

O Santos empatou sem gols com o Novorizontino e caiu para o terceiro lugar do Grupo B. A equipe soma os mesmos nove pontos da Portuguesa, vice-líder, mas perde no número de gols marcados (11 a 10). O Guarani lidera.

O Palmeiras também empatou na rodada - 1 a 1 com o Água Santa - e caiu para o terceiro lugar do Grupo D, com 13 pontos. A Ponte Preta, vice-líder, chegou a 15 pontos, e o São Bernardo se manteve com 16.

O São Paulo perdeu na rodada — 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, mas segue em situação tranquila no Grupo A. Com 13 pontos em sete jogos, o time tricolor lidera a chave com dois pontos de vantagem para o Novorizontino, que já disputou nove partidas. O Noroeste é o terceiro, com sete pontos em oito jogos.

O Corinthians é quem vive a melhor situação. Único dos quatro a vencer na rodada — 2 a 0 sobre o São Bernardo, a equipe tem a melhor campanha do Paulistão e já está garantida nas quartas. Com 22 pontos, o time lidera o Grupo A com seis de vantagem sobre o Mirassol.

Tanto Palmeiras quanto Santos ainda têm mais quatro partidas para fazer e podem entrar na zona de classificação. Mas o momento deixa a torcida apreensiva.

Como ficariam os confrontos das quartas de final hoje (time em negrito joga em casa):