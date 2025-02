Palmeiras divulga informações sobre ingressos para clássico contra o São Paulo no Allianz; confira preços

O Palmeiras divulgou nesta segunda-feira informações para o clássico contra o São Paulo, que acontece no domingo, no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).

A pré-venda, exclusiva para os sócios-torcedores Avanti, abre a partir das 12 horas, desta terça-feira. A venda para os sócios Avanti será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.

O público geral, por sua vez, pode adquirir os ingressos a partir de quinta-feira, às 10 horas. Os torcedores podem adquirir os bilhetes exclusivamente pelo site www.ingressospalmeiras.com.br. O preço dos ingressos varia de R$ 150 a R$ 250 (valores cheios).

Preços dos ingressos para o jogo Palmeiras x São Paulo pelo Campeonato Paulista (Foto: Reprodução/Palmeiras)

Para este duelo, o Allianz Parque contará com 100% da capacidade, diferentemente do que aconteceu na estreia contra a Portuguesa, e no clássico contra o Corinthians. O Verdão espera apoio do torcedor para buscar a classificação às quartas do Paulistão.

Antes de enfrentar o Tricolor, o Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar a Inter de Limeira, no Estádio Major Sobrinho, em Limeira, às 19h30. No momento, o Alviverde tem 13 pontos e está em terceiro lugar do Grupo D, fora da zona de classificação ao mata-mata.

Veja os valores dos ingressos:

Gol Norte: R$ 150



Superior Norte: R$ 160



Superior Sul: R$ 160



Superior Leste: R$ 180



Superior Oeste: R$ 180



Gol Sul: R$ 200



Central Leste: R$ 230



Central Oeste: R$ 250