Neymar contra o Corinthians: veja o retrospecto do craque do Santos contra o rival

Neymar deve fazer o seu primeiro clássico no retorno ao Brasil na quarta-feira, quando o Santos encara o Corinthians, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O craque se acostumou a desfilar pelos gramados do País na época em iniciou a sua trajetória no futebol com a camisa santista, mas sempre teve dificuldade diante do time do Parque São Jorge. O camisa 10 tem 40% de aproveitamento diante do rival.

Foram 19 partidas em que Neymar entrou em campo contra o Corinthians, time que ele mais enfrentou no Brasil. Foram seis vitórias, cinco empates e oito derrotas. O novo camisa 10 santista balançou as redes em quatro oportunidades, sendo duas pelo Paulistão, uma delas na final de 2011 vencida pelo alvinegro praiano, uma pelo Brasileirão, e outra pela Copa Libertadores.

O atacante da seleção brasileira também fica em desvantagem quando é levado em consideração os confrontos de mata-mata. Neymar levou a melhor apenas uma vez, justamente quando conquistou o Estadual de 2011. Ele ficou com o vice no Paulistão de 2009 e 2013, além de ter sido eliminado com a equipe santista na semifinal da Libertadores de 2012, ano em que os corintianos conquistaram o título inédito.

Os números de Neymar contra o Corinthians são próximos aos dos confrontos com o Palmeiras. O craque tem um retrospecto de 41,6% diante da equipe alviverde, com quatro vitórias, três empates e cinco derrotas, além de sete gols marcados.

Já diante do São Paulo, Neymar exerce papel de carrasco. Foram sete vitórias, um empate e três derrotas, com aproveitamento de 66,6%, com o jogador colocando nove bolas na rede. Ainda não é possível saber se o atacante vai enfrentar tanto com o tricolor paulista quanto com o Palmeiras.

Com o contrato somente até o meio do ano, o atacante terá no calendário as 12 primeiras rodadas do Brasileirão apenas caso não estenda o vínculo. Uma possibilidade é o mata-mata do Paulistão.