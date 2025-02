Maycon volta ao Corinthians após dez meses e se emociona ao superar "fase mais difícil da carreira"

A vitória do Corinthians sobre o São Bernardo, neste domingo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista, marcou um retorno especial. E não se trata do meio-campista Rodrigo Garro. Mas, sim, do volante Maycon.

O jogador voltou a vestir a camisa do Corinthians depois de dez meses afastado dos gramados. Ele não entrava em campo desde o dia 17 de abril do ano passado, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na partida diante do Juventude, em Caxias do Sul, pelo Campeonato Brasileiro.

Emocionado, Maycon celebrou a volta e diz ter enfrentado a "pior fase de sua carreira". O atleta contou, inclusive, que não queria deixar o clube lesionado. Ele, portanto, prorrogou o empréstimo junto ao Shakhtar Donetsk, que terminava no fim da última temporada, por mais um ano.

"Fico muito feliz de ter retornado. Os meus contratos são de empréstimo, sempre de um em um ano. Esse período de lesão calhava bem quando encerrava o meu empréstimo. Minha maior angústia era pensar que esse poderia ser o meu último momento no clube, saindo lesionado. Não gostaria, pelo respeito que tenho pelo clube. Por tudo que conquistei aqui, os momentos bons e ruins. Foi o período mais difícil da minha carreira. Não sabia se ia vestir de novo essa camisa", afirmou o meio-campista.

"Não foi um momento fácil, mas minha família, o grupo, todos que estiveram envolvidos nesse período me ajudaram bastante. Espero que eu possa retribuir da mesma forma, quero muito dar esse retorno a todos. Ainda vai levar um tempo para entrar em forma, estar 100%, ser o que eu já fui, mas tenho a convicção que vou chegar lá. Vou fazer de tudo para que seja o mais rápido possível", acrescentou.

O camisa 7 foi acionado por Ramón Díaz aos 30 do segundo tempo e atuou por cerca de 15 minutos. Ele chegou até a participar diretamente do primeiro gol da equipe alvinegra, marcado por Romero.

"A gente imagina esse momento várias vezes. Quando ele chega a gente nem sabe o que fazer. Eu só fiquei focado para entrar e fazer melhor que eu pudesse. Fiquei feliz de ter participado do lance do gol, me dá confiança. Pouco a pouco vou reconquistando essa confiança, é o que eu mais preciso hoje", declarou o jogador, que torce para evitar novas contusões.

"Se Deus quiser, que eu não me machuque mais. Vou trabalhar dia e noite para que isso não aconteça. Sei da responsabilidade que eu tenho, jogador quando fica ausente por lesão é muito difícil. Só nós sabemos o que passamos. A torcida espera muito que a gente fique saudável para disputar as competições", finalizou.

Maycon, então, vira mais uma opção no elenco comandado por Ramón Díaz. Ele, que está em sua segunda passagem pelo clube, soma 203 partidas com a camisa do Corinthians, com 15 gols e 12 assistências.

O próximo compromisso do Timão, já classificado ao mata-mata do Estadual, é o clássico contra o Santos. O embate, que marcará o encontro entre os astros e amigos Memphis Depay e Neymar, está agendado para quarta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.